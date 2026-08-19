Katso kuvat: Kuhmoisten Vapaaehtoinen palokunta juhli näyttävästi satavuotista historiaansa
TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
VALKOISET PÖYTÄLIINAT, näyttävät kukka-asetelmat ja sinisissä takeissa soittava Jyväskylän puhallinorkesteri odotti juhlaväkeä Kuhmolassa lauantaina puolilta päivin.
Kunnan tervehdyksen tuonut kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Malin totesi tervehdyksessään, että silloin kun Vapaaehtoisen palokunnan toiminta on jäänyt näkymättömäksi, niin ehkä kaikki on mennyt parhaalla mahdollisella tavalla.
Kuhmoisten VPK oli kuitenkin juhlansa ansainnut, onhan se satavuotisella historiallaan yksi pitäjän vanhimmista yhdistyksistä. Sen esihistoria ulottuu 1880-luvulle saakka, paljastuu Ossi Viidan laatimasta historiikista.
Malin kertasi tervehdyksessään kunnan ja VPK:n hallinnollista historiaa. Vuosituhannen alussa hallinnolliset rakenteet muuttuivat, mutta yksi asia ei:
– Kun jotain tapahtuu, avun täytyy tulla paikallisesti. Hallintoa voi keskittää, mutta paikallista läsnäoloa ei. Tarvitsemme ihmisiä, jotka tuntevat paikkakunnan, Malin totesi.
Juhlapuheen pitänyt Viita kertasi yhdistyksen värikkäitä vaiheita, mutta nosti esiin myös yhdistyksen eteen ahertaneita kokonaisia perheitä, kuten Vatajat, Penttiset ja tämän päivän vatajat – Heickellit.
– Toivottavasti niin vanhat kuin uudetkin jäsenet ymmärtäisivät, minkä hienon historian jatkeena he pääsevät toimimaan, Viita toteaa historiikissa.
Janus Hanskin juontamassa tilaisuudessa nautittiin paitsi puhallinmusiikista myös maittavasta juhlallisesta lounaasta ja rennosta yhdessäolosta.