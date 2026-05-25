Lukijapostia: Nainen – huonoksi havaittu vai johtajaksi nostettava?

VANHA KANSA aikoinaan keväällä riimitteli, että ”jos ei heilaa helluntaina, ei ole koko kesänä”. Nykyään heilan voi hommata nopeasti deittisivuilta. Toista oli ennen.

Sattuipa käsiini pari opaskirjaa vuodelta 1944. Nils Bergin ”Seurustelutavat ja käyttäytymisohjeita nuorille” Hän suosittelee nuorille miehille tapaamistilanteessa ritarillisuutta ja naisille puolestaan miellyttämisen suloista avua.

Eino Viljanen kirjassaan ”Ole näin” opastaa miehiä, etteivät he yski ja syljeskele päin naisen kasvoja, ei pidä kaivaa nenää tai hampaita. Pään raapiminen ei ole suotavaa. Pöytätavoista on pidettävä vaari.

Vaan naisille olivat ohjeet vallan toiset. Hän opastaa panostamaan myönteisyyteen. Pitää hymyillä oikealla tavalla ja näyttää iloiselta, mutta ei puhua liikaa. Ehdottomasti opas neuvoo naisia välttämään paljastamasta piirteitä, joista miehet eivät pidä. Näitä olivat terävä äly, lukeneisuus, perinpohjaisuus, itsenäisyys ja johtamiskyky. Viljanen oletti, että pöytätavat nainen sentään hallitsi ilman muuta.

Pistääpä taas kerran miettimään naisten historiaa. Miehen kylkiluusta väsätty ja huonoksi havaittu, jos Raamattua on uskominen. Ainakin vaieta pitäisi. Vielä 1990-luvulla televisiossa toimittaja kysyi presidentin vaaleissa naisehdokkaalta, että onko hän nainen vai ihminen. Kalevalassakin runoillaan ”tyttö syntyi, tyhjä syntyi”.

Tällä hetkellä maailmalla vallassa ovat vanhat, vihaiset ja sotaisat miehet. Koko maailma on uhattu. Eikö olisi korkea aika ottaa naisenkin äly ja johtamiskyky käyttöön? Siitäkin huolimatta, etteivät kaikki miehet siitä pidä.

Pirkko Lehto-Järvinen