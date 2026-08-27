Kuhmoisten työttömien työnhakijoiden määrä säilynyt kesän ajan ennallaan

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
KUHMOISTEN TYÖTTÖMIEN työnhakijoiden määrä pysyi kesäkuukausien ajan ennallaan. Työnhakijoita oli paikkakunnalla sekä kesä- että heinäkuussa 78 kappaletta. Vuoden takaisesta työttömien työnhakijoiden määrä oli noussut kolmella. Kunnan työttömyysprosentti oli 10,4. Avoimia työpaikkoja Kuhmoisissa oli heinäkuussa kuusi – yksi enemmän kuin kesäkuussa.
Koko Pirkanmaan työttömyysprosentti oli heinäkuussa 14,1. Maakunnan matalin työttömyysprosentti 8,1 oli Pälkäneellä, toiseksi matalin Vesilahdella, 8,8 prosenttia.
Maakunnan korkein työttömyysprosentti oli Tampereella (17,1 prosenttia) sekä Urjalassa (15,5 prosenttia).