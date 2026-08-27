Sataman valoissa on luvassa kunnon biletystä – ja Aku Hirviniemi

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
SATAMAN VALOISSA nähtävä bilebändi A1noa on tuttu paitsi haukkasalolaisille myös tv-sarja Unelmähäiden katsojille
– Kaksi kertaa olemme päässeet mukaan Unelmahäät-ohjelmaan. Ensimmäinen kerta oli elokuussa 2021 ja toinen kolme vuotta myöhemmin, Kari Meriläinen kertoo.
Meriläinen on toinen A1noan muusikoista. Toinen on Jani Varpujärvi.
– Monesti ihmetellään ja yllätytään siitä, että meitä on tosiaan vain kaksi. Tervetuloa katsomaan, mistä on kyse.
Kuhmoinen on A1noalle tuttu paikkakunta. Yhtye päätyi vuosi sitten pikahälytyksellä soittamaan Haukkasalon venetsialaisiin. Sitä kautta avautuivat ovet Wonkamiehen esiintymislavalle.
– Haukkasalo otti meidät ilolla vastaan ja Opasol hoiti äänentoiston ammattitaidolla. Oli ilo saapua esiintymään niin sanotusti valmiiseen pöytään. Haukkasalo oli koristeltu todella upeasti valoin hämärtyvään loppukesän iltaan, Meriläinen kertoo.
Sataman valoissa Meriläinen lupaa A1noan soittavan menevää musiikkia laidasta laitaan. Draamankaaren saavuttamiseksi ilta alkaa hivenen rauhallisemmin ja päättyy kunnon bileisiin. Illan aikana kuullaan jo tavaramerkiksi muodostuneet legendaariset potpurit. Iltaan kuuluu kolme kolmen vartin settiä.
– Omaa tuotantoamme löytyy muun muassa Spotifysta. Uusin julkaisumme on juhannusaatolta 2026. Pääpaino on tanssittavassa popiskelmässä. Keikolla soitamme pääasiassa tuttuja hittejä, joihin yleisön on helppo samaistua. Junttidisco ja ysäri toimivat aina, Meriläinen lupailee.
Syyskuun 5. päivä pidettävissä Sataman valoissa lavalla nähdään A1noan lisäksi
Aku Hirviniemen esittämät hahmot Timo Harjakainen ja Usko Eevertti Luttinen. Molemmat hahmot saivat tulivat kuuluisiksi Putous-ohjelman kautta. Illan aikana nähdään myös ilotulitus.
Tapahtuma alkaa jo puolen päivän aikaan, jolloin sataman alueella luvataan olevan kivaa tekemistä.