Valtuusto päätti maakaupoista

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
ASEMUSEON MAAVUOKRASOPIMUS hyväksyttiin päättyväksi elokuun loppuun mennessä maanantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. Samalla valtuusto hyväksyi 4 000 euron investointimäärärahan ostamiseksi kunnalle. Asiaa esitelleen kunnanjohtaja Sami Ylipihlajan mukaan kunta on kesän ajan jo huolehtinut alueen fyysisestä kunnosta. Lisäksi Ylipihlaja totesi kiinteistön herättäneen kiinnostusta:
– Olen saanut jo paljon ehdotuksia siitä, mitä alueelle voisi tulla. Mahdollisuuksia on paljon, kunnanjohtaja totesi.
Kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen vesijättömaan ostamisesta ja myönsi kauppoihin tarvittavat lisämäärärahat vuoden 2026 talousarvioon. Ylipihlajan mukaan kaupat mahdollistavat kiinnostavien rantatonttien muodostamisen.
Liisa Brander-Keskinen (KD) muistutti, että mahdollisia tontteja tulee kaupata avoimesti ja ne tulee jakaa tasapuolisesti myös pienen piirin ulkopuolelle.
Kuntastrategia hyväksyttiin sellaisenaan. Osku Puukilan (AK) maininta siitä, että tarjoukset tulisi aina pyytää paikallisilta toimijoilta päätettiin huomioida, kun elinvoimaohjelmaa päivitetään.
Jonkin verran keskustelua herätti teknisen toimen investointien heikko toteutuminen. Kuhmoisten Sanomat palaa asiaan tarkemmin tiistai-iltana 25. elokuuta pidettävän teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen.
Kokouksen päätteeksi Osku Puukila jätti kaksi valtuustoaloitetta. Toinen liittyi valtuutettujen lukumäärän pienentämiseen seuraavaksi valtuustokaudeksi, toinen sivistystoimen ja yhtenäiskoulun rehtorin viran yhdistämiseen kulujen karsimiseksi.