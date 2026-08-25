Ajankohtaista | Kunta | Tilaajille | Uutiset

Valtuusto päätti maakaupoista

Asemuseon maavuokrasopimus päättyy elokuun loppuun mennessä. Kunnanjohtaja Sami...
Asemuseon maavuokrasopimus päättyy elokuun loppuun mennessä. Kunnanjohtaja Sami Ylipihlajan mukaan kiinteistö on jo ehtinyt herättää kiinnostusta. Kuva: Kuhmoisten Sanomien arkisto

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

ASEMUSEON MAAVUOKRASOPIMUS hyväksyttiin päättyväksi elokuun loppuun mennessä maanantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. Samalla valtuusto hyväksyi 4 000 euron investointimäärärahan ostamiseksi kunnalle. Asiaa esitelleen kunnanjohtaja Sami Ylipihlajan mukaan kunta on kesän ajan jo huolehtinut alueen fyysisestä kunnosta. Lisäksi Ylipihlaja totesi kiinteistön herättäneen kiinnostusta:

– Olen saanut jo paljon ehdotuksia siitä, mitä alueelle voisi tulla. Mahdollisuuksia on paljon, kunnanjohtaja totesi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen vesijättömaan ostamisesta ja myönsi kauppoihin tarvittavat lisämäärärahat vuoden 2026 talousarvioon. Ylipihlajan mukaan kaupat mahdollistavat kiinnostavien rantatonttien muodostamisen.

Liisa Brander-Keskinen (KD) muistutti, että mahdollisia tontteja tulee kaupata avoimesti ja ne tulee jakaa tasapuolisesti myös pienen piirin ulkopuolelle.

Kuntastrategia hyväksyttiin sellaisenaan. Osku Puukilan (AK) maininta siitä, että tarjoukset tulisi aina pyytää paikallisilta toimijoilta päätettiin huomioida, kun elinvoimaohjelmaa päivitetään.

Jonkin verran keskustelua herätti teknisen toimen investointien heikko toteutuminen. Kuhmoisten Sanomat palaa asiaan tarkemmin tiistai-iltana 25. elokuuta pidettävän teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen.

Kokouksen päätteeksi Osku Puukila jätti kaksi valtuustoaloitetta. Toinen liittyi valtuutettujen lukumäärän pienentämiseen seuraavaksi valtuustokaudeksi, toinen sivistystoimen ja yhtenäiskoulun rehtorin viran yhdistämiseen kulujen karsimiseksi.

Kommentoi

Nimi ja sähköpostiosoite tulee vain toimituksen käyttöön. Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.

Lisää luettavaa

Tuoretta