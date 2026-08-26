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Sami Ylipihlaja Tupaillassa: Päijänteen roolia korostettava, yhteistyötä naapurien kanssa lisättävä

Kuhmoisten kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja puhui viime viikolla Naisten...
Kuhmoisten kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja puhui viime viikolla Naisten tupaillassa. Ylipihlaja kertoi kuulijoille omasta työhistoriastaan sekä siitä, millaisena näkee Kuhmoisten kunnan tulevaisuuden.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Naiset saivat oman hetkensä kunnan­johtaja Sami Ylipih­lajan kanssa tors­taina 20. elokuuta järjestetys­sä Naisten tupaillassa. Kolme­kymmentäpäinen yleisö aloitti illan kajauttamalla kunnanjoh­tajalle onnittelulaulun nimipäi­vän kunniaksi.

Ylipihlaja kertasi kuulijoil­le oman tiensä kunnanjohta­jaksi. Heinolan katujen kasvat­ti on oppinut olemaan luovut­tamatta, ja yli 20 vuotta kestä­nyt työura kunnallishallinnon parissa on opettanut priorisoi­maan muun muassa sen, mihin tarjolla oleviin koulutuksin tart­tua. Sen vuoksi esimerkiksi elo­kuun puolessa välissä pidetyil­lä kuntajohtajapäivillä Oulussa Ylipihlajaa ei nähty.

Kuhmoinen on Ylipihlajalle kuudes työpaikka kunnallishal­linnon alalla. Jokaisesta on tart­tunut mukaan merkittäviä ja työuralla myöhemmin hyödyn­nettäviä asioita, mutta vuosia Ylöjärven kaupungilla on kiit­täminen siitä, että työhyvin­vointiongelmien kanssa paini­neeseen Kuhmoisten kuntaan ei pelottanut tulla töihin. Yli­pihlaja kertoikin tavoittelevan­sa sitä, että kunnan henkilöstö pysyisi töissä mahdollisimman pitkään, mahdollisimman ehy­ellä työuralla sekä mahdolli­simman hyvässä iskussa.

– Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, että porukkaa py­syy mukana. Työkyvyttömyys-eläke maksaa kunnalle paljon. Työhyvinvointi on ennakoivaa, poissaoloihin ja hiljaisiin sig­naaleihin tulee puuttua ja yksi­lölliset tarpeet huomiodia, Yli­pihlaja totesi.

Yleisöstä kysyttiin, minkälai­nen ilmapiiri Kuntalassa oli Yli­pihlajan aloittaessa työnsä. Tä­mä kuvaili ilmapiriä vaivaan­tuneeksi ja sisäänpäin käänty­neeksi.

– Saattoi aistia, ketkä olivat olleet puun ja kuoren välissä. Säröä oli tullut.

Lappi ja Saimaan alue ovat saaneet viisi kertaa enemmän matkailutukia kuin Päijänne.

PÄIVITYKSESSÄ OLEVAA kun­tastrategiaa Ylipihlaja kuvasi mallikkaaksi. Slogania ”Päijän­teen paratiisi” hän pitää kun­nianhimoisena tavoitteena, mutta näkee sen olevan saavu­tettavissa. Siitä kertoo muun muassa se, että alkuvuodesta kunnan väkimäärä on kasva­nut neljällä hengellä.

Päijänteen roolia tulisi Yli­pihlajan mukaan korostaa yhä. Maakuntaliitot eivät vielä ole löytäneet yhteisiä työtapoja, mutta Pirkanmaan maakunta­johtajaa odotellaan vierailulle Kuhmoisiin syyskuun aikana.

– Lappi ja Saimaan alue ovat saaneet viisi kertaa enemmän matkailutukia kuin Päijänne, Ylipihlaja kertoi ja jatkoi, et­tä työ Päijänteen näkyvyyden eteen jatkuu.

Tilaisuuden lopuksi Ylipihla­ja kertoi vielä yhteistyöstä naa­purikuntien kunnanjohtajien kanssa. Padasjoelle saatiin äs­kettäin kuhmoislainen kun­nanjohtaja Petri Härkönen, ei­kä Ylipihlaja sulje pois mahdol­lisuutta, että kunnilla olisi tule­vaisuudessa yhteisiä virkoja ja toimia. Sysmän kunnanjohtaja Lasse Peltonen viettää kesiään Kuhmoisissa ja ajaa kovasti lauttaliikennettä kuntien välil­le. Myös Jämsän kaupunginjoh­tajan Jori Reijulan kanssa Yli­pihlaja kertoo keskustelleensa muun muassa matkailuun liit­tyvästä yhteistyöstä.

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