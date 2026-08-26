Sami Ylipihlaja Tupaillassa: Päijänteen roolia korostettava, yhteistyötä naapurien kanssa lisättävä

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ
Naiset saivat oman hetkensä kunnanjohtaja Sami Ylipihlajan kanssa torstaina 20. elokuuta järjestetyssä Naisten tupaillassa. Kolmekymmentäpäinen yleisö aloitti illan kajauttamalla kunnanjohtajalle onnittelulaulun nimipäivän kunniaksi.
Ylipihlaja kertasi kuulijoille oman tiensä kunnanjohtajaksi. Heinolan katujen kasvatti on oppinut olemaan luovuttamatta, ja yli 20 vuotta kestänyt työura kunnallishallinnon parissa on opettanut priorisoimaan muun muassa sen, mihin tarjolla oleviin koulutuksin tarttua. Sen vuoksi esimerkiksi elokuun puolessa välissä pidetyillä kuntajohtajapäivillä Oulussa Ylipihlajaa ei nähty.
Kuhmoinen on Ylipihlajalle kuudes työpaikka kunnallishallinnon alalla. Jokaisesta on tarttunut mukaan merkittäviä ja työuralla myöhemmin hyödynnettäviä asioita, mutta vuosia Ylöjärven kaupungilla on kiittäminen siitä, että työhyvinvointiongelmien kanssa painineeseen Kuhmoisten kuntaan ei pelottanut tulla töihin. Ylipihlaja kertoikin tavoittelevansa sitä, että kunnan henkilöstö pysyisi töissä mahdollisimman pitkään, mahdollisimman ehyellä työuralla sekä mahdollisimman hyvässä iskussa.
– Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, että porukkaa pysyy mukana. Työkyvyttömyys-eläke maksaa kunnalle paljon. Työhyvinvointi on ennakoivaa, poissaoloihin ja hiljaisiin signaaleihin tulee puuttua ja yksilölliset tarpeet huomiodia, Ylipihlaja totesi.
Yleisöstä kysyttiin, minkälainen ilmapiiri Kuntalassa oli Ylipihlajan aloittaessa työnsä. Tämä kuvaili ilmapiriä vaivaantuneeksi ja sisäänpäin kääntyneeksi.
– Saattoi aistia, ketkä olivat olleet puun ja kuoren välissä. Säröä oli tullut.
PÄIVITYKSESSÄ OLEVAA kuntastrategiaa Ylipihlaja kuvasi mallikkaaksi. Slogania ”Päijänteen paratiisi” hän pitää kunnianhimoisena tavoitteena, mutta näkee sen olevan saavutettavissa. Siitä kertoo muun muassa se, että alkuvuodesta kunnan väkimäärä on kasvanut neljällä hengellä.
Päijänteen roolia tulisi Ylipihlajan mukaan korostaa yhä. Maakuntaliitot eivät vielä ole löytäneet yhteisiä työtapoja, mutta Pirkanmaan maakuntajohtajaa odotellaan vierailulle Kuhmoisiin syyskuun aikana.
– Lappi ja Saimaan alue ovat saaneet viisi kertaa enemmän matkailutukia kuin Päijänne, Ylipihlaja kertoi ja jatkoi, että työ Päijänteen näkyvyyden eteen jatkuu.
Tilaisuuden lopuksi Ylipihlaja kertoi vielä yhteistyöstä naapurikuntien kunnanjohtajien kanssa. Padasjoelle saatiin äskettäin kuhmoislainen kunnanjohtaja Petri Härkönen, eikä Ylipihlaja sulje pois mahdollisuutta, että kunnilla olisi tulevaisuudessa yhteisiä virkoja ja toimia. Sysmän kunnanjohtaja Lasse Peltonen viettää kesiään Kuhmoisissa ja ajaa kovasti lauttaliikennettä kuntien välille. Myös Jämsän kaupunginjohtajan Jori Reijulan kanssa Ylipihlaja kertoo keskustelleensa muun muassa matkailuun liittyvästä yhteistyöstä.