Sami Ylipihlaja Tupaillassa: Päijänteen roolia korostettava, yhteistyötä naapurien kanssa lisättävä

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Naiset saivat oman hetkensä kunnan­johtaja Sami Ylipih­lajan kanssa tors­taina 20. elokuuta järjestetys­sä Naisten tupaillassa. Kolme­kymmentäpäinen yleisö aloitti illan kajauttamalla kunnanjoh­tajalle onnittelulaulun nimipäi­vän kunniaksi.

Ylipihlaja kertasi kuulijoil­le oman tiensä kunnanjohta­jaksi. Heinolan katujen kasvat­ti on oppinut olemaan luovut­tamatta, ja yli 20 vuotta kestä­nyt työura kunnallishallinnon parissa on opettanut priorisoi­maan muun muassa sen, mihin tarjolla oleviin koulutuksin tart­tua. Sen vuoksi esimerkiksi elo­kuun puolessa välissä pidetyil­lä kuntajohtajapäivillä Oulussa Ylipihlajaa ei nähty.

Kuhmoinen on Ylipihlajalle kuudes työpaikka kunnallishal­linnon alalla. Jokaisesta on tart­tunut mukaan merkittäviä ja työuralla myöhemmin hyödyn­nettäviä asioita, mutta vuosia Ylöjärven kaupungilla on kiit­täminen siitä, että työhyvin­vointiongelmien kanssa paini­neeseen Kuhmoisten kuntaan ei pelottanut tulla töihin. Yli­pihlaja kertoikin tavoittelevan­sa sitä, että kunnan henkilöstö pysyisi töissä mahdollisimman pitkään, mahdollisimman ehy­ellä työuralla sekä mahdolli­simman hyvässä iskussa.

– Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, että porukkaa py­syy mukana. Työkyvyttömyys-eläke maksaa kunnalle paljon. Työhyvinvointi on ennakoivaa, poissaoloihin ja hiljaisiin sig­naaleihin tulee puuttua ja yksi­lölliset tarpeet huomiodia, Yli­pihlaja totesi.

Yleisöstä kysyttiin, minkälai­nen ilmapiiri Kuntalassa oli Yli­pihlajan aloittaessa työnsä. Tä­mä kuvaili ilmapiriä vaivaan­tuneeksi ja sisäänpäin käänty­neeksi.

– Saattoi aistia, ketkä olivat olleet puun ja kuoren välissä. Säröä oli tullut.

Lappi ja Saimaan alue ovat saaneet viisi kertaa enemmän matkailutukia kuin Päijänne.

PÄIVITYKSESSÄ OLEVAA kun­tastrategiaa Ylipihlaja kuvasi mallikkaaksi. Slogania ”Päijän­teen paratiisi” hän pitää kun­nianhimoisena tavoitteena, mutta näkee sen olevan saavu­tettavissa. Siitä kertoo muun muassa se, että alkuvuodesta kunnan väkimäärä on kasva­nut neljällä hengellä.

Päijänteen roolia tulisi Yli­pihlajan mukaan korostaa yhä. Maakuntaliitot eivät vielä ole löytäneet yhteisiä työtapoja, mutta Pirkanmaan maakunta­johtajaa odotellaan vierailulle Kuhmoisiin syyskuun aikana.

– Lappi ja Saimaan alue ovat saaneet viisi kertaa enemmän matkailutukia kuin Päijänne, Ylipihlaja kertoi ja jatkoi, et­tä työ Päijänteen näkyvyyden eteen jatkuu.

Tilaisuuden lopuksi Ylipihla­ja kertoi vielä yhteistyöstä naa­purikuntien kunnanjohtajien kanssa. Padasjoelle saatiin äs­kettäin kuhmoislainen kun­nanjohtaja Petri Härkönen, ei­kä Ylipihlaja sulje pois mahdol­lisuutta, että kunnilla olisi tule­vaisuudessa yhteisiä virkoja ja toimia. Sysmän kunnanjohtaja Lasse Peltonen viettää kesiään Kuhmoisissa ja ajaa kovasti lauttaliikennettä kuntien välil­le. Myös Jämsän kaupunginjoh­tajan Jori Reijulan kanssa Yli­pihlaja kertoo keskustelleensa muun muassa matkailuun liit­tyvästä yhteistyöstä.