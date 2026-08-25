Pääkirjoitus: Nappikaupalle löytyy resursseja

MAAKAUPAT TUNTUVAT alati aiheuttavan harmaita hiuksia kuntamme päättäjille. Tällä viikolla valtuuston piti esityslistan mukaan käsitellä kokouksessaan ostotarjousta pajukkoa kasvavasta täyttömaasta. Kaupattava pinta-ala oli esityksessä 2 000 neliömetriä, ja tuolla kunnan omistamalla kiinteistöllä sijaitsee naapurikiinteistölle rakennetun rakennuksen pohjoispääty.

Kunnanjohtaja oli kunnanhallituksen kokouksessa valmis myymään määräalan, kunhan ostaja vastaa lohkomiskuluista. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen myyntipäätökselle päätettiin hakea siunaus maankäyttöjaostolta ja hyväksyttää se vielä kunnanvaltuustolla. Perustelu muutetulle esitykselle oli hallintosäännön tulkinnanvaraisuus. Maankäyttöjaoston kolmella jäsenellä ei ollut asiaan huomautettavaa, yksi jäsenistä jätti vastaehdotuksen, mutta ei saanut sille kannatusta.

Yksi kunnanvaltuutettu ehti ilmaista vastustavansa maakauppaa jo hyvissä ajoin ennen maanantai-illan valtuuston kokousta. Perustelut ovat samat kuin maankäyttöjaostossa nähdyssä vastaehdotuksessa. Viidestä esitetystä perustelusta kaksi on relevantteja: asemakaavan vastaisuus sekä asian puutteellinen hallintomenettely. Alueella voimassa oleva asemakaava on vahvistettu vuonna 1977. Tuolloin se on osoitettu tori- ja puistoalueeksi – ei yksityiseen yritystoimintaan. Viereisellä kiinteistöllä, jonka ostajaehdokas siis jo valmiiksi omistaa, on yritystoimintaan käytetty rakennus, mutta se on rakennettu jo ennen kuin asemakaava on vahvistettu. Kiinteistöä on siis jo käytetty voimassa olevan kaavan vastaisesti.

Puutteellisen hallintomenettelyn vuoksi asia vedettiin valtuuston kokouksessa pois käsiteltävien asioiden joukosta. Maankäyttöjaoston lausunto olisi pitänyt saada ennen kunnanhallituksen päätöstä. Puutteellinen hallintomenettely antaisi mahdollisuuden valittaa tehdystä päätöksestä hallinto-oikeuteen – marssijärjestystä vielä kerran vaihtamalla evätään se mahdollisuus.

Maaliskuussa jätettyä ostotarjousta ei siis vieläkään saatu käsiteltyä. Kahdentuhannen euron kauppa, joka mitä ilmeisemmin hyödyttäisi sekä myyjää että ostajaa on pyörinyt kunnan hallintokoneessa lähes puoli vuotta, ja matka jatkuu. Ei kunnassa kovin huonosti mene, kun tällaiseen nappikauppaan pystytään käyttämään aikaa kuukausi kaupalla.

Samaisessa valtuuston kokouksessa hyväksyttiin kunnan uusi strategia vuosille 2026 – 2035. Siinä kunnan tavoitteisiin on kirjattu, kuinka kunta aikoo edistää elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja kannustaa yrittäjyyteen. Toimintaa ohjaavista arvoista yksi on palveluhenkisyys – kunnassa palvellaan ystävällisesti, ripeästi ja joustavasti.

Ei ehkä aivan turha kirjaus.

Katja Sirviö