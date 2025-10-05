Kuhmolan terassin korjaus siirtyy ensi vuodelle – useita suunniteltuja investointeja aloittamatta

Tekninen lautakunta kävi syyskuuun lopun kokouksessaan läpi vuoden 2025 aikana toteutuneita investointejaan. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana investointeihin varatusta budjetista on käytetty 22,3 prosenttia.

Kiinteistöihin suunnitelluista investoinneista aloittamatta ovat kuntalan korjaukset, paloaseman kunnostustyöt sekä Päijännekodin korjaukset. Jätevedenpuhdistamoon liittyvistä investoinneista aloittamatta ovat vesi- ja viemärilinjojen dokumentointi sekä laitostoiminnan tutkimus- ja projektityöt.

Kuhmoisten Sanomat ei tavoittanut kunnan teknistä johtajaa Virve Toukolaa kertomaan, miten kokonaan aloittamatta olevien investointien kanssa aiotaan toimia.

Kiinteistöihin suunnitelluista investoinneista Veljestupaan liittyvät työt ovat suunnitteluvaiheessa. Kuhmolan terassin ongelmien tutkimuksia jatketaan saneeraussuunnitelmaa varten, itse saneeraus siirtyy ensi vuodelle. Koululla B-rakennuksen katto on kunnostettu ja Sahanrannan alakerran wc ja pyykkitupa on remontoitu.

Jätevedenpuhdistamolla on uusittu laitteistoja ja aloitettu sosiaali- ja valvomotilojen rakentaminen. Satamarinteen vesi- ja jätevesihuolto etenevät aikataulussa, ja painesäiliön saneerauksen kilpailutus on alkamassa.

Jussilankujan asvaltointi on valmis, mutta kaavateiden kunnostuksen suunnittelu on aloittamatta. Toritien kunnostaminen etenee aikataulussa. Tampereentien alkuun on suunnitteilla ledien vaihto, puuhapuisto on valmis. Laiturirakenteita on uusittu, Satamarinteen tieinfra etenee aikataulussa ja veneiden tankkauspisteen suunnittelun kilpailutusmateriaalia valmistellaan.

Samassa kokouksessa tekninen lautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntäisi tekniselle johtajalle luvan laittaa välittömästi hakuun ja täyttää vakituisen toistaiseksi voimassa olevan kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitovastaavan toimen.

Kunnan kunnossapitovastaava on eläköitymässä heti alkuvuodesta 2026. Hän on toiminut kunnan kiinteistöhuollossa 12 vuotta ja tuntee laajasti kunnan omistamat kiinteistöt sekä muun työkentän. Toimenpiteet seuraajan rekrytoimiseksi olisi aloitettava mahdollisimman pian, jotta kunnossapitovastaava ehtisi perehdyttämään seuraajansa.

Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettu Osmo Puukila jätti eriävän mielipiteen, jossa hän halusi kyseisen toimen täytettävän määräaikaisesti.