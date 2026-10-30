Kuhmolassa puhutaan sunnuntain metsäsodasta

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KUHMOLASSA ESITETÄÄN tulevana sunnuntaina dokumenttielokuva Metsäsota ja rauha. Elokuva kertoo emeritusprofessori Erkki Lähteen yli 50 vuotta kestäneestä kamppailusta metsien ja erityisesti niiden kestävän käytön puolesta. Tätä päämäärää varten Lähde tutkimusryhmineen kehitti jatkuvan kasvatuksen menetelmän vaihtoehdoksi avohakkuutaloudelle.

Dokumenttielokuvan takana on sen alunperin ideoinut Kuhmoisissa asuva Sade Hiidenkari, jonka ansiosta elokuva sunnuntaina Kuhmoisissakin nähdään. Dokumenttielokuvan on ohjannut dokumentaristi Jari Kokko.

Elokuvan jälkeen järjestetään aiheeseen liittyvä keskustelutilaisuus, johon osallistuu ohjaaja Kokon lisäksi kirjailija Silja Kononen. Konoselta on kuluneena syksynä ilmestynyt yhdessä Erkki Lähteen kanssa kirjoitettu Uuden ajan metsäopas.

Kirja kokoaa yhteen vuosikymmenten tutkimustiedon ja käytännön ohjeet metsänhoitomallista, joka yhdistää taloudellisen tuoton, luonnon monimuotoisuuden

ja ilmastohyödyt.