Lukijapostia: Vastaus Pertti Terholle

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA Pertti Terho syyttää Kuhmoisten Sanomissa valtuutettu Osmo Puukilaa valehtelusta. Tämä on siinä määrin vakava syytös, että Terhon olisi syytä perustella väitteensä.
Olen henkilökohtaisesti – jo ennen Puukilan kirjoituksen julkaisemista – tarkastanut siinä esitettyjen lukujen todenperäisyyden virallisista asiakirjoista. Sivistystoimen toistuvat, huomattavat talousarviomäärärahojen ylitykset eivät luottamushenkilöitä parjaamalla häviä minnekään. Ei häviä myöskään sivistystoimenjohtajan osaamattomuus moduulikoulun hankintaprosessissa. Myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota tähän monilla tavoin pieleen menneeseen prosessiin.
Kukaan ei varmastikaan kyseenalaista sivistystoimen alaisen toiminnan tärkeyttä, päinvastoin. Siksi sitä tulisi johtaa sen ansaitsemalla tavalla.
Kristiina Laakso
HTL,
tarkastuslautakunnan jäsen