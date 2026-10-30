Kutsumattomat vieraat ovat käyneet penäämässä maksukortteja ja tunnuslukuja ihmisten kotona

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

IÄKKÄIDEN JA sairaiden maksukortit ja korttitiedot kiinnostavat ulkopuolisia. Kuhmoisten Sanomiin perjantaiaamuna soittanut henkilö kertoi tapauksesta, jossa kaksi miestä, pitkä ja lyhyt, oli maanantai-iltana tunkeutunut sisälle hänen tuttavansa asuntoon. Tuttava oli kokenut tilanteen väkivaltaisesti uhkaavaksi. Naapurin avulla kutsumattomat vieraat oli saatu ulos, mutta he olivat jääneet kolistelemaan ikkunoita ja uhkailemaan asukasta.

Tiistaina samat miehet olivat menneet kyseisen tuttavan luokse uudestaan kylään. He olivat kaupanneet asukkaalle alkoholia, mutta koska asukkaalla ei ollut käteistä, olivat he pyytäneet pankkikorttia ja sen tunnuslukua. Miehet olivat käyttäneet korttia ainakin käteisen nostoon ja tankkaamiseen. Yhteensä he saivat käytettyä uhrin rahoja 300 euron verran, ennen kuin kortti saatii kuoletettua ja rikosilmoitus tehtyä.

Toimitukseen soittaneen henkilön mukaan miehet tietävät, keiden luokse he suuntaavat. Edellä mainitun uhrin luona he ovat käyneet aiemminkin. Lisäksi he tuntevat sivukylillä asuvia ikäihmisiä ja heikompi kuntoisia, joiden luona ovat vierailleet.

Rikosilmoitusta tehdessään soittaja oli saanut poliisilta kehotuksen varoittaa alueen asukkaita ilmiöstä.