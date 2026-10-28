Seurakuntavaalit: Salmi toivoo seurakuntalaisten tuovan toiveita esiin

1. Mitä seurakunnan toimintaa vahvistaisit ja mistä vähentäisit, jos käytettävissä oleva rahamäärä pysyisi ennallaan?

– Mielestäni seurakunnan toimintaa ei tällä hetkellä tarvitse lisätä eikä vähentää. Tilannetta on seurattava.

2. Olisitko valmis muuttamaan Kuhmoisten kirkon sisätiloja monikäyttöisemmiksi, jotta kirkko soveltuisi jumalanpalvelusten lisäksi paremmin erilaisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin? Millaisia muutoksia hyväksyisit?

– Ensisijaisesti kirkon katto pitäisi tervata. Sen jälkeen voisi tarvittaessa suunnitella sisätilojen muuttamista monikäyttöisemmiksi.

3. Oletko kirkkovaltuutettuna ensisijaisesti seurakuntalaisten toiveiden välittäjä, taloudesta ja omaisuudesta huolehtiva päätöksentekijä, hengellisen yhteisön rakentaja vai käytännön seurakuntatyöhön osallistuva vapaaehtoinen?

– Tärkeintä on pitää talous kunnossa, jotta erilaisia asioita voidaan edistää. Kirkkovaltuuston tehtävänä on myös huolehtia seurakunnan omaisuudesta. Lisäksi seurakuntalaisten toiveita on tärkeää tuoda esiin. Kirkkovaltuutettuna pyrin osallistumaan mahdollisimman moniin tapahtumiin.

4. Keiden seurakuntalaisten tarpeet jäävät mielestäsi nykyisin liian vähälle huomiolle? Miten selvittäisit myös niiden ihmisten näkemyksiä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan harvoin?

– Toivon, ettei kirkossa ketään jätetä yksin, kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. Seurakunnan tiloissa voisi olla palautelaatikko, johon voisi jättää viestejä.

5. Mitä sellaista osaamista tai kokemusta toisit valtuustoon, jota seurakunnan päätöksenteossa tarvitaan? Kerro, miten käyttäisit sitä käytännössä.

– Hollolan seurakunta koostuu useista alueista, ja niiden kaikkien asiat on huomioitava päätöksenteossa. Talous edellä on mentävä. Olen saanut kokemusta toimimalla kirkkovaltuuston jäsenenä ja varajäsenenä ja Kuhmoisten kappelijohtokunnan varsinaisena jäsenenä sekä viimeksi varajäsenenä.

Ulla Salmi

Matalan kynnyksen kirkko