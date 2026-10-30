Kuhmari kysyy: Miksi Pirha vaatii huoneistokohtaisia wc-tiloja, vaikka asukkaat ovat nykytilanteeseen tyytyväisiä, Marjaana Räsänen?

KYSYMYKSET KATJA SIRVIÖ

Pirkanmaan Hyvinvointialueen vammaispalvelujohtaja Marjaana Räsänen, milloin Päijäläkodin kohtalo ratkeaa?

– Yt-neuvottelut ovat nyt menossa, eikä niiden kestosta ole tarkempaa tietoa. Ainakin viikolle 46 menee, mutta neuvottelut voivat kestää pidempäänkin. Sen jälkeen asiaan liittyy aluehallituksen käsittely, joten tarkkaa aikataulua en pysty sanomaan.

Yhdeksi syyksi lakkautukselle on mainittu se, että huoneistokohtaiset wc-tilat puuttuvat. Onko Päijäläkoti ainut yksikkö Pirkanmaalla, jossa näin on?

– Ei ole, kymmenessä muussa yksikössä tilanne on sama. Jokaisen yksikön kohdalla tehdään yksilöllisiä suunnitelmia sen suhteen, mitä tehdään.

Miksi vaaditaan huoneistokohtaisia wc-tiloja, kun asiakkaat omien sanojensa mukaan tuntuvat olevan tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen?

– Se onkin tosi mielenkiintoinen kysymys, koska eihän monessa kodissakaan ole omia wc- tai suihkutiloja jokaiselle. Yksiköiden tulee ensi vuoden loppuun mennessä olla osa soteri-rekisteriä, ja siinä on vaatimuksena mmun muassa henkilökohtaiset wc- ja suihkutilat. Ohjaus tulee siis valtion tasolta. Asuntosuunnittelussa on jo pitkään menty tähän suuntaan. (Soteri on Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämä valtakunnallinen palveluntuottajarekisteri. Soteri-rekisterissä on perustiedot yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä sekä perustiedot yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluista, päiväkodeista ja henkilöstöstä. Hyvinvointialueiden tulee liittyä rekisteriin tälälä tietoa vuoden 2027 loppuun mennessä.)

Onko totta, että hyvinvointialueella ei tiedetty Säpinän päiväaikainen toiminta toimivan Päijäläkodin tiloissa?

– Kyllä meillä tiedettiin siitä.

Miten Päijäläkodin mahdollinen lakkauttaminen vaikuttaisi Säpinän nuorten toimintaan? Kuka siitä päättää ja milloin?

– Heidän kohdalla katsottaisiin yksilöllisesti, minkälainen toiminnan tarve on ja miten sitä voidaan toteuttaa. Säpinän nuorten kohtaloa tarkastellaan samaan aikaan kuin Päijäläkodinkin, mutta ne kulkevat eri uria.

Onko selvitetty, kuinka Kuhmoisten terveyskeskuksessa tyhjillään olevaa siipeä voitaisiin hyödyntää? Jos ei, onko aikomus selvittää? Mitä ajattelet omaisten esittämästä ideasta kyseisen Kämmekkä-siiven hyödyntämisestä?

– Tämä nostettin esiin Päijäläkodissa järjestetyssä tilaisuudessakin. Olemme selvittäneet Kämmekän hyödyntämistä, mutta kustannukset asiakkaille nousisivat merkittävästi. Tiloihin pitäisi tehdä jonkun verran remonttia, että siitä saisi kodinomaisen. Tästäkin vaihtoehdosta käydään keskustelua, mutta päätöstä ei ole suuntai tai toiseen tehty.

On harmi, että ulkoisten määräysten vuoksi tällaisia perheitä on hajotettava.

Asiakkaiden keski-ikä on melko korkea. Osa heistä on asunut Päijäläkodissa sen perustamisesta alkaen, eli 1990-luvun alusta. Miten tämä on huomioitu Päijäläkodin kohtalosta puhuttaessa?

– Totta kai mietimme yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla, mitä heille tapahtuisi, jos yksikkö lakkautettaisiin. Lakkautuskaan ei tapahtuisi heti vaan pikkuhiljaa erilaisten asioiden ja vaihtoehtojen selvittämisen kautta. Mitään aikamäärettä mahdolliselle lakkautukselle, kuten 1.1.2027, ei ole laitettu. Jokaisen asiakkaan palveluntarve katsotaan ja pyritään huomioimaan se, että koko porukkaa ei hajotettaisi. Ymmärrämme kyllä, että heistä on muodostunut oma perheensä ja on harmi, että ulkoisten määräysten vuoksi tällaisia perheitä on hajotettava.

Omaiset, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Kuhmoisten kunnanhallitus ovat jättäneet kannanottonsa asiaan. Millainen painoarvo niillä on?

– Kannanotot otetaan huomioon valmistelun aikana. On hyvä, että ajatuksia ja ehdotuksia on tullut. Niiden avulla asiat tulee tarkasteltua laaja-alaisesti, ja niihin pyritään etsimään vastauksia. Muun muassa Kämmekkä säilyy keskusteluissa mukana, lisäksi huomiot siitä, miten palvelut jatkuvat ja miten huolehditaan siitä, että läheiset ja omaiset pystyvät pitämään asukkaisin yhteyttä.

– Tiedän, että yksikön koosta on keskusteltu. Päijäläkodissa on ollut alunperin 14 paikkaa. Erinäisistä syistä paikkojen määrä on pudonnut yhdeksään, ja sitä se on meidän virallisissa laskelmissa. Asiakkaita on seitsemän, koska uusia ei ole saatu. Tyhjiä tiloja on myöhemmin ruvettu hyödyntämään Säpinän ja toimistotiloiksi.