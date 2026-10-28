Seurakuntavaalit: Puukila toivottaa kirkkoon tervetulleeksi monenlaiset tilaisuudet

1. Mitä seurakunnan toimintaa vahvistaisit ja mistä vähentäisit, jos käytettävissä oleva rahamäärä pysyisi ennallaan?

– Olen lapsuudesta asti ollut tiiviisti mukana seurakunnan toiminnassa. Toimin aikoinaan seurakunnan yhteydessä partiolippukuntamme vartionjohtajana ja myöhemmin kouluttauduin partionjohtajaksi. Partiopukuni on vahvana muistona kaapissani nahkaisine kaulanauhapunoksineen ja pillinaruineen. Lauloin myös kirkossa poikakuorossa. Kaiken tämän kokemukseni pohjalta vahvistaisin rohkeasti nuorisotyötä. Nuorisoon kannattaa panostaa, tämä on kuin laittaisi rahaa pankkiin tuleville sukupolville.

2. Olisitko valmis muuttamaan Kuhmoisten kirkon sisätiloja monikäyttöisemmiksi, jotta kirkko soveltuisi jumalanpalvelusten lisäksi paremmin erilaisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin? Millaisia muutoksia hyväksyisit?

– Kirkko on kylämme kaunistus, jonka sisään sopivat monet kaikkia ikäluokkia yhdistävät tilaisuudet, kuten jo nyt tapahtuu. Kulttuuripainotteiset ilmais- tai hyväntekeväisyyskonsertit sekä esitelmä- ja koulutustilaisuudet ovat lämpimästi tervetulleita. Uudet ideat ja ehdotukset ovat aina tervetulleita eteenpäin vietäväksi.

3. Oletko kirkkovaltuutettuna ensisijaisesti seurakuntalaisten toiveiden välittäjä, taloudesta ja omaisuudesta huolehtiva päätöksentekijä, hengellisen yhteisön rakentaja vai käytännön seurakuntatyöhön osallistuva vapaaehtoinen?

– Mikäli tulen valituksi kirkkovaltuutetuksi olen ensisijaisesti kuhmoislaisten seurakuntalaistemme kuuntelija ja ääni Hollolassa, oli kysymys hengellisyydestä, taloudesta tai kappeliseurakuntamme kehittämisestä yhteiseksi parhaaksemme.

4. Keiden seurakuntalaisten tarpeet jäävät mielestäsi nykyisin liian vähälle huomiolle? Miten selvittäisit myös niiden ihmisten näkemyksiä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan harvoin?

– Mainintsin jo aiemmin nuorisotyön tärkeyden seurakunnan toiminnassa. Muistan lämmöllä aikoja kirkossa vanhempieni kanssa. Kun sunnuntaisin istun kirkossa, olen edelleen vanhempieni kanssa heidän minulle antaman hengellisen lahjan myötä. Rohkeasti perheen kanssa kirkkoon. Ovet ovat teille auki.

5. Mitä sellaista osaamista tai kokemusta toisit valtuustoon, jota seurakunnan päätöksenteossa tarvitaan? Kerro, miten käyttäisit sitä käytännössä.

– Lapsuudesta asti jatkunut työ seurakunnan yhteydessä on antanut kokemuksen arvostaa ja jatkaa kaikkien sukupolvien meille luomaa kokonaisuutta ja perinnettä. Vuosisatojen hengellinentyö ja sen mukana vaalittu ja peritty taloudellinen vakaus ovat asioita jotka ovat minulla käytännössä selkäytimessä. Tapani on perusteellisesti perehtyä ennakkoon asiantuntijoiden avustamana esityksiin joista tulisi päättää. Yksin kukaan ei osaa, eikä omaa kaikkea tarvittavaa ammatillista tietoa.

Osmo Puukila

Hollolan yhdistynyt seurakuntaväki