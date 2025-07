Kumulla hieno edustus kotikisoissa – olosuhteet rankat, tunnelma ennallaan

Mikko Sees (kuvassa vasemmalla) osallistui sekä sadan metrin juoksuun että pituushyppyyn. Sees on kilpaillut pituushypyssä nuorten SM-tasolla vuosituhannen vaihteessa ja haaveilee herättelevänsä vanhan harrastuksen uudelleen henkiin. – Tunnelma kisoissa on hyvä, urheilijat kannustavat toisiaan. Tällä kentällä on lapsena tullut paljonkin käytyä, joten tämä on rakas paikka, Sees kommentoi kisoja.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Lauantaina 19. heinäkuuta käydyissä aikuisyleisurheilukilpailuissa nähtiin ehkä ennätysmäärä kotiseuran edustajia kilpailemassa. Kuhmoisten Kumun väreissä mittelöi 12 urheilijaa, kilpailusuorituksia he tekivät yhteensä 19.

Yksi ensikertalainen aikuisyleisurheilukilpailuissa oli Heikki Tontti, joka juoksi 3 000 metriä yllään Kumun ensimmäinen juoksupaita 1960-luvulta. Paita kuuluu Matti Hämeenkaskelle.

– Kyllä tuli vahvasti muistoja mieleen siltä ajalta, kun tällä kentällä poikasena vedettiin. Meillä ei ollut juoksupaitoja, mutta verkkapuvut saimme, Tontti muisteli.

Tontti kertoo juosseensa viimeksi kilpaa 1970-luvun puolivälin tienoilla. Hän kuului Kumu-ikoni Pertti Lahtisen valmennettaviin, Lahtinen toi harjoitteluun harjoituspäiväkirjat sekä säännölliset cooperin testit, joilla nousukuntoa mitattiin.

– Sieltä juniorivuosilta ja liikunnan riemusta on mahtavia muistoja. On hienoa, että edelleen, kun pian täyttää 65 vuotta, pystyy näin juoksemaan. Ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä tärkeämpää on pitää itsestään huolta, Tontti muistutti.

Kolmen kilometrin juoksu iltapäivän paahteessa tuntui Tontin mukaan pahalta. Toki lajiharjoittelukin oli jäänyt vähille.

– Vuoden kestänyt akillesjännevamma parani kuukausi, puolitoista sitten. Siihen nähden olen tyytyväinen tulokseen, oli mahtavaa juosta kilpaa kentällä.

Tontti kiitteli kotikisojen tunnelmaa ja hienosti järjestettyjä kilpailuja.

– Kilpailujen jatkuminen olisi Kumulle tärkeää, kun yleisurheilun harrastaminen on muuten mennyt sellaiseksi, että kenttä ammottaa tyhjyyttään.

Heikki Tontti (vasemmalla) riemuitsi liikunnan lisäksi myös siitä, että uskalsi astua lähtöviivalle vuosien tauon jälkeen: – Kun numerolappu laitetaan rintaan, niin me miehet varsinkin helposti ajattelemme, että miksi ei voi päästää samaa vauhtia kuin 20 vuotta sitten. Nyt täytyy katsoa, että pääsisi ensi vuonna ainakin samaa vauhtia.

Heli Ahokkaalle kerta aikuisyleisurheilukilpailuissa ei ollut ensimmäinen, mutta aikaisemmin hän ollut mukana toimitsijana.

– Oli aivan erilaista tulla kentälle urheilijana. Jännitys oli aivan posketon – nämähän ovat hirveän suuret kilpailut, Ahokas nauroi.

Ahokas on ollut viime kesästä asti mukana Kumun entisten nuorten treeniryhmässä. Ryhmä kasattiin juuri siksi, että kisoihin saataisiin aiempaa enemmän järjestävän seuran urheilijoita.

– Meillä on ollut oikein hyvää tekemistä läpi talven. Salivuoro on ollut kerran viikossa, olemme harjoitelleet hyvinkin monipuolisesti – kukin omalla tasollaan ja vaivat huomioon ottaen. Kyllä me tätä päivää varten olemme vuoden harjoitelleet, Ahokas kertoo.

Ahokkaan mukaan lajiharjoittelu on jäänyt vähälle, mutta ensin onkin tärkeää kohentaa kuntoa.

– Tässä iässä pitää ymmärtää, että mitään lajia ja suoritusta ei lähdetä rykäisemään kylmiltään, Ahokas muistuttaa.

Ahokas itse osallistui sekä kiekonheittoon että kuulantyöntöön. Ottaen huomioon lajiharjoittelun vähyyden, oli Ahokas tuloksiinsa tyytyväinen.

– Kiekossa tavoittelin 20 metriä ja heitin 19,56. Kuulaa en ollut harjoitellut lainkaan ja mietin, että voisiko mennä yli kahdeksan metriä. Meni kahdeksan ja puoli.

– Olosuhteet ovat rankat, mutta on tämä parempi kuin alkukesän sade ja kylmyys, totesi Heli Ahokas. Hänen mukaansa Kumun entiset nuoret jatkavat harjoittelua tulevana talvena ja tavoitteena on kesän 2026 kilpailut.

Kalle Nuuttila urakoi päivän aikana kolme lajia. 800 metriä hän sai juosta omissa oloissaan, sillä matkan seuraavat juoksijat löytyivät 15 vuotta vanhempien poikien sarjasta.

– Aika pahalta tuntui. En ole yhtä ratakierrosta enempää juossut varmaan neljään vuoteen ja toinen kierros oli vaikea, Nuuttila kommentoi ja epäili päässeensä maaliin vain kotiyleisön kannustuksen ansiosta.

Nuuttilan päälaji on kymmenottelu, mutta Kuhmoisissa järjestettävät kisat ovat antaneet mahdollisuuden keskittyä yksittäisiin lajeihin.

– Yleensä otan täällä heittoja. Niissä lajeissa ei tule otteluiden ulkopuolella kisattua. Ottelussa esimerkiksi työnnetään kuulaa kolme kertaa, mutta täällä kuusi, joten saa työntöihin saa keskittyä rauhassa.

Keskittyminen kannatti, sillä Nuuttila teki oman lajiennätyksensä ja pääsi uudelle metriluvulle.

– 11 metriä on tällaiselle köykäiselle kaverille ihan hyvä suoritus.

Kalle Nuuttila sai juosta M35-sarjan 800 metriä ylhäisessä yksinäisyydessään. Kuhmoisten olosuhteita hän kehuu jopa Lahden piirin parhaaksi ja toivoo, että kisoja jaksetaan järjestää jatkossakin. – Aina tulee hyvä mieli, kun kentällä näkee porukkaa, mutta kyllä täällä aika hyvä treenirauha on.

Kuhmoisten Kumun järjestämät aikuisyleisurheilukilpailut ovat tykätyt ja arvostetut sekä olosuhteidensa että tunnelmansa vuoksi. Miksi muuten Markku Juopperi olisi jaksanut tulla paikalle vuodesta toiseen? Kumun puuhamiehen Kari Tuomolan mukaan Juopperi on ollut mukana kaikissa kisoissa niin kauan, kun niitä on järjestetty. Juopperi itse ei vahvista tietoa.

– En muista, minä vuonna olen ensimmäisen kerran täällä käynyt, mutta hyvin usein olen. Tämä on hieno paikka kilpailla, ja aina on aurinko paistanut, kun tänne on tullut, 80-vuotiaiden miesten sarjassa kilpaillut Juopperi totesi.

– Tunnelma on yksi tekijä. Porukka on ain erittäin ystävällistä. Kenttä on hieno, vaikka ainahan se tekee siitä pikkuisen erikoisen, kun rata on vain 350 metriä. Mutta ei sen pinnassakaan moitittavaa ole, täällä on hieno juosta.

Juopperi juoksi lauantaina sekä sadan että 800 metrin matkat. Ensin mainittua tulee juostua harvemmin, jälkimmäisellä verotti paitsi kuumuus myös se, että matkaa sai taittaa yksin.

– Mutta mukavasti meni. Ei tässä iässä enää ole tuloksilla merkitystä vaan sillä, että saa olla mukana, Juopperi totesi.

Markku Juopperi on osallistunut Kuhmoisten kisoihin jos ei nyt aina, niin ainakin hyvin usein.

Kuhmoisten Kumun edustajat:

M35 100 m: 1) Mikko Sees 14,91

M35 800 m: 1) Kalle Nuuttila 2.16,46

M35 pituus: 1) Mikko Sees 458

M35 kuula: 1) Kalle Nuuttila 11,09

M35 kiekko: 1) Kalle Nuuttila 30,80

M45 keihäs: 1) Anssi Matoniemi 25,83

M50 3000 m: 2) Antti Mattila 10.29,95

M60 korkeus: 3) Pekka Silvast 131

M65 3000 m: 2) Heikki Tontti 14.53,89

M70 kiekko: 4) Hannu Lekkermäki 20,30

M80 kiekko: 2) Erkki Lekkerimäki 13,53

N40 100 m: 5) Salla Keskinen 20,58

N40 400 m: 3) Salla Keskinen 1.58,15

N40 3000 m: 1) Pilvi-Sisko Rantala 14.47,74

N40 kuula: 1) Salla Keskinen 6,54

N50 kuula: 3) Heli Ahokas 8,51

N50 kiekko: 2) Heli Ahokas 19,56

N60 kuula: 2) Liisa Brander-Keskinen 5,98

N60 kiekko: 1) Liisa Brander-Keskinen 15,84