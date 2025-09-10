Kunnan elinvoima-asiantuntija aloittaa yritysvierailut

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kunnan elinvoima-asiantuntija aloittaa tänä syksynä vierailut paikallisiin yrityksiin.

Kuhmoisten kunnan elinvoima-asiantuntijan Sarianna Hanskin mukaan yksi hänen toimenkuvansa tärkeimpiä tehtäviä on yhteydenpito paikallisiin yrityksiin sekä yrittäjien toiveiden ja tarpeiden kuunteleminen.

– Tarkoituksena on kartoittaa muun muassa sitä, millaisia haasteita paikallisilla yrityksillä on, onko kunnassa tarjolla osaavaa työvoimaa ja millaista yhteistyötä kunnan kanssa odotetaan, Hanski kertoo.

Lisäksi Hanski haluaa tietää, ovatko yritykset saaneet riittävästi tietoa Leader-rahoituksesta, Pirkanmaan yrityskummien toiminnasta tai Pirkanmaan ilmastoverkostosta.

– Tapaamisien ja keskustelujen jälkeen vastauksista tehdään yhteenveto ja mietitään, miten kunta voisi vastata yrityksien ja yrittäjien tarpeeseen.

Hanski kehottaa yrityksiä olemaan häneen yhteydessä, jos tapaamiselle on akuutti tarve.