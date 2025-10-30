Kunnanhallituksen päätökset Valtteri Väyrysen erorahasta tuskin muuttuvat oikaisuvaatimusten myötä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallitukselle on jätetty kaksi oikaisuvaatimusta liittyen entiseen kunnanjohtajaan ja hänelle myönnetty erorahaan.

Lokakuun 27. päivä kunnanhallitukselle jätettiin 13 kuntalaisen allekirjoittama oikaisuvaatimus, joka koski kunnanhallituksen 20. lokakuuta §:n 242 kohdalla tekemää päätöstä. Kyseisellä kunnanhallituksen päätöksellä on hyväksytty sopimus kunnanjohtajan irtisanoutumisesta.

Kolmentoista kuntalaisen allekirjoittamassa aloitteessa vaaditaan §:n 242 kohdalla tehdyn päätöksen kumoamista siltä osin, kun se koskee maksettavan erokorvauksen määrää. ”Sille ei hallintolain mukaisesti ole esitetty mitään perusteita, summa on kohtuuton ja johtaa kunnan tilikauden 2025 alijäämäiseksi”, oikaisuvaatimuksessa todetaan.

”Lisäksi vaadimme päätöksen täytäntöönpanon kieltoa siltä osin kuin kunnanjohtajalle maksettava summa ylittää alkuperäisessä johtajasopimuksessa mainitun kuuden kuukauden palkkaa vastaavan summan”, oikaisuvaatimus jatkuu.

– Edelleenkin olisi aidosti tavoitteena, että kunnanhallitus tuottaisi meille puuttuvat perustelut, joiden vuoksi se halusi muuttaa erorahaa. Toistaiseksi ainoastaan Kuhmoisten Sanomat on julkisesti kertonut, että Valtteri Väyrysen työssä on ollut huomauttamista, yksi aloitteen allekirjoittajista toteaa Kuhmoisten Sanomille.

Oikaisuvaatimukseen on kirjattu perustelut, minkä vuoksi oikaisuvaatimusta vaaditaan: ”Neljäntoista kuukauden palkka erorahana on vastuutonta kuntalaisten verovarojen väärinkäyttöä. Hallintolain 7. luvussa on säädetty asian ratkaisemisesta. Päätös on aina perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.”

Viikkoa aiemmin Avoin Kuhmoinen -ryhmän kunnanvaltuutetut Osku Puukila ja Liisa Brander-Keskinen olivat jättäneet oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen 13.10.2025 tekemästä päätöksestä §229. Tuossa pykälässä muutettiin johtajasopimuksen kohtaa seitsemän, jossa käsiteltiin kunnanjohtajalle maksettavaa erokorvausta. Muutoksen myötä kuuden kuukauden erokorvaus muuttui 14 kuukauden erokorvaukseksi.

Myös tähän päätökseen vaaditaan toimeenpanon keskeytystä.

Kunnanhallitus käsittelee molemmat oikaisut 3. marraskuuta pitämässään kokouksessa. 101 300 euron erokorvaus pitäisi maksaa Väyryselle 7. marraskuuta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Pitkärannan mukaan kunnanhallituksen tekemien päätösten muuttuminen on epätodennäköistä.

– Asian luonne huomioon ottaen annetut perustelut ovat riittävät. Asian tiimoilta on päättäjien kanssa käyty kattavia keskusteluja, joissa päätökseen johtaneita tapahtumia ja ratkaisulla tavoiteteltavat hyödyt on yritetty tuoda esille. Asian luonteesta ja tapahtumien nopeudesta johtuen asiakirjat on pyritty pitämään suppeina ja yksiselitteisinä, Pitkäranta sanoo.

Näiden lisäksi valtuutettu Puukila kertoi Kuhmoisten Sanomille maanantaina 27. lokakuuta, että ”valtuuston 13.10.2025 tekemästä määrärahapäätöksestä teemme kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen, koska päätöstä ei oltu millään tavoin perusteltu, vaikka hallintolaki sitä edellyttää”.

– Valituksella ei ole suoraa vaikutusta tehtyihin päätöksiin. Kuntalaki sallii asioiden täytäntöönpanon jo ennen lainvoimaa, joten ilman nimenomaista hallinto-oikeuden täytäntöönpanokieltoa ei valituksella ole vaikutusta, Pitkäranta kertoo.

Asia on Pitkärannan mukaan sen tyyppinen, että kunnanhallitus on valinnut toimintatavaksi nopean täytäntöönpanon ja valmistautuu siihen, että mikäli päätökset eivät lainvoimaistu, vaikka täytäntöönpanoon on ryhdytty, voi jossain vaiheessa nousta esiin kysymys siitä, nauttiiko kunnanhallitus valtuuston luottamusta.

– Nyt asioiden takana on vahva valtuuston enemmistön tahtotila.