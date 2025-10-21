Kunnanhallitus allekirjoitti sopimuksen Väyrysen irtisanoutumisesta ja käsitteli kasan valtuustoaloitteita

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Valtteri Väyrysen virkasuhde Kuhmoisten kunnassa on päättynyt. Kuhmoisten kunnanhallitus hyväksyi ja allekirjoitti maanantaisessa kokouksessaan esitellyn sopimuksen kunnanjohtajan irtisanoutumisesta.

Avoinna olleeseen kunnanjohtajan virkaan nimettiin määräaikaisesti hallintojohtaja Sanna Luukkanen. Luukkanen hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä siihen asti, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa työskentelynsä kunnan palveluksessa.

Kuhmoisten kunta osallistuu kunnanhallituksen päätöksellä esiselvitykseen, jolla halutaan kartoittaa Kuhmoisten ja Sysmän välisen vesitse toteutettavan poikkiliikenteen toteuttamisvaihtoehdot, kustannusarvion, ympäristö- ja huoltovarmuusnäkökulmat sekä kysyntäpotentiaalin. Selvityksellä luodaan pohja valtion rahoituspäätökselle, jonka avulla liikenne Kuhmoisten ja Sysmän välilllä voisi käynnistyä kesällä 2027.

Hankkeen kustannukseksi on arvioitu 15 000 euroa, jolle on mahdollista saada Vesurilta 80 prosentin rahoitus. Loput kuluista jaetaan Kuhmoisten ja Sysmän välillä tasan.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan asettaa myyntiin purkukuntoisen Terveystalon Orivedentien varressa. Kiinteistö myydään Huutokaupat.com -sivustolla. Kiinteistöstä lohkotaan myytäväksi noin 2 000 neliömetrin määrala. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi optiokauden käytön Jämsän ja Lahden välisen joukkoliikenteen toteutuksesta myös talvella 2026-2027.

Kunnanhallitus hyväksyi ympäristöterveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun seudullisen yhteistoimintasopimuksen päivitetyn sopimuksen. Uuden sopimuksen myötä Kuhmoisten maksuosuus eläinlääkintähuollon toimintakatteesta on kymmenen prosenttia, kun tähän asti se on ollut 4,92 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksien suuruuteen vaikuttavat päivystyskorvausten ja pieneläinpäivystyksen kustannukset sekä toimitilojen vuokrakustannukset.

Valtuutettu Ville Lehtosen aloite Tehin hiekkarannan kunnostamisesta johti siihen, että kunnanhallitus päätti teettää rannalle perusparannuksen kuluvan syksyn ja ensi kevään aikana. Tehin hiekkarannalla olevan grillikatoksen katon pinnoite putsataan ja uusitaan, katokseen hankitaan uusi grilli ja pöytiä ja tuoleja uusitaan. Pukukoppien lattiat ja penkit uusitaan, puucee päivitetään kompostoitavaksi, pusikoita ja metsää raivataan ja rannalle hankitaan uudet kyltit.

Kunnanhallitus vastuutti elinvoima-asiantuntijan edistämään Kuhmoisten kylien turvallisuushanketta. Valtuustoaloitteen hankkeen käynnistämisestä teki valtuutettu Lilja Järvinen. Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuustoaloite pormestarimallin lisäämisestä kunnan hallintosääntöön puolestaan ei ottanut hallituksessa tuulta siipiensä alle. Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että pormestarimalliin siirtyminen ei ole kunnassa tarkoituksenmukaista ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.