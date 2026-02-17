Kunnanhallitus päätti kaavateiden lunastamisesta ja kesätyöseteleistä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNTA lunastaa itselleen Rauhalankujan ja Lukkarinkujan yhdistävän pyörätien sekä Karjukoskentien loppupään.

Päätöksen takana on maankäyttö ja rakennuslaki, jonka mukaan kunta on velvollinen lunastamaan tai korvaamaan asema- tai yleiskaavassa muuhun kuin yksityiseen rakennustoimintaan varatun alueen, jos maanomistaja ei voi kaavamääräysten vuoksi käyttää aluetta kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla omakseen.

Asemakaavan, erityisesti sitovan tonttijaon mukaisella alueella lunastuskynnys on yleensä ollut matala, todetaan maanantaina kokoontuneen kunnanhallituksen pöytäkirjassa.

Lunastamattomat katualueet ovat alueen omistajan kiinteistöverotuksessa. Lunastamalla alueet kunnalle muuttuu tilanne oikeudenmukaisemmaksi nykyiselle maanomistajalle, sillä kiinteistövero pienenee sen alueen, osalta, joka ei muutenkaan ole omistajan omassa hallinnassa.

Lunastuslainsäädäntö on muuttumassa, jonka jälkeen lunastuksesta on tulossa entistä velvoittavampaa ja Maanmittauslaitokselle tulee lupa puuttua tilanteeseen, jota ei ole saatettu kaavan mukaiseen kuntoon.

Maankäyttöjaosto ehdotti kunnanhallitukselle lunastettavaksi myös Askoniementien loppuosan, mutta sen osalta päätösehdotusta muutettiin kokouksessa.

Rakentamattomia asemakaavassa olevia kaavatiealueita ovat myös pyörätie Nuutin talon nurkalta Kirjonurmen tallin suuntaan sekä Rauhalankuja, mutta niitä ei esitetty lunastettavaksi.

KUNTA JAKAA jälleen ensi kesänä kesätyöseteleitä. Kunnanhallitus päätti varata talousarviosta 3 000 euroa kesätyöseteleihin. Seteleitä jaetaan kymmenen kappaletta.

Kesätyöseteleiden avulla kunta haluaa edistää yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia palkata nuori kesätöihin. Kesätyösetelin saamiseksi kuhmoislaisen tai Kuhmoisissa toimivan yrityksen tai yhteisön tulee palkata alle 25-vuotias Kuhmoisissa opiskeleva tai kuhmoislainen henkilö töihin vähintään kahdeksi viikoksi.

Setelin jakamisen käytännöistä tiedotetaan myöhemmin.