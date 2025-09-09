Kunnanhallitus ryhtyi välittömästi toimiin

– Haastavissa tilanteissa on huomioitava oikeudenmukaisesti koko henkilöstöä ja pyrittävä etenemään kohti ratkaisuja, jotka ovat kunnan edun mukaisia. Ei voi kuitenkaan unohtaa, että haasteet antavat myös tilaisuuden avata silmät, mistä voi seurata merkittävää kehitystä, Pekka Pitkäranta totesi.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallitus tarttui toimeen välittömästi maanantaina 1. syyskuuta, kun Kuhmoisten Sanomat julkaisi artikkelin koskien kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen johtamistapaa ja substanssiosaamisen puutetta.

Kunnanhallitus päätti, että koko kunnanviraston henkilöstön keskuudessa tehdään työilmapiirikartoitus, lisäksi tiedotusvastuu asiasta päätettiin jättää kokonaan kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Pitkärannan vastuulle.

– Kolmas päätös oli se, että kunnanjohtaja velvoitettiin pitämään tiedotustilaisuus kunnanviraston henkilöstölle, ja tiistain toimistopalaverissa asiaa oli otettu puheeksi, Pitkäranta kertoi.

Pitkäranta on viime viikon aikana itsekin tutustunut kunnanviraston ilmapiiriin ja käynyt kahdenvälisiä keskusteluja sekä työntekijöiden että kunnanjohtajan kanssa.

– Pyörät tuntuvat pyörivän. Mitään akuuttia töiden keskenjäämistä ei tästä ole seurannut, Pitkäranta kiitteli kunnanviraston työntekijöitä.

Pitkärannan omien tuntemusten mukaan Väyrynen tuntui olleen syytösten vakavuudesta yllättynyt ja ottaneen ne raskaasti.

– On paha mennä arvailemaan, mutta ehkä jonkinlainen sokkitila on vielä päällä. Väyrysen reaktiot viittaavat siihen. Kukaan ei ole vielä nähnyt hänen käytöksessään oikein mitään muutosta, mutta viikko on tosi lyhyt aika reagoida, Pitkäranta muistutti.

Pitkäranta ei vielä 8. syyskuuta osannut sanoa, olisiko kunnanviraston ilmapiiriä tutkiva ulkopuolinen taho työterveys vai joku muu.

Jämsän Seutu uutisoi 3. päivä syyskuuta, että Kuhmoisten kunnan hallintojohtajaa on ohjeistettu valmistelemaan työyhteisöselvityksen hankintaa koko kunnan viraston henkilöstöä koskien. Pitkäranta totesi Jämsän seudulle, että toivoo hankintaehdotuksen olevan kunnanhallituksen pöydällä sen kokoontuessa seuraavan kerran 15. syyskuuta.

Kunnanhallitus kokoontui aiheen tiimoilta iltakouluun maanantaina 9. syyskuuta. Pitkärannan mukaan avoimesta keskustelusta päästiin odotuksiin, joita hallituksella on kunnanjohtajan tehtävää kohtaan.

– Keskustelimme hallituksen odotusarvojen ja nykytilan näkyvistä eroista, käytössä olevista työkaluista asian ratkaisemiseksi sekä mahdollisista skenaarioista, joissa työkaluja tultaisiin käyttämään, Pitkäranta kommentoi iltakoulun kulkua.