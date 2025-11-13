Kunta solmi palvelusopimuksen Ensimetrin kanssa ja tarjoaa apua uusille ja aloitteleville yrittäjille

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

PYÖRIIKÖ PÄÄSSÄ yritysidea tai jopa -suunnitelma? Ajatusten kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan ottaa yhteys kunnan elinvoima-asiantuntijaan Sarianna Hanskiin. Hänen kauttaan pääsee uusyrityskeskus Ensimetrin asiakkaaksi. Kuhmoisten kunta sekä Ensimetri ovat tehneet palvelusopimuksen, jonka mukaan yhdelle yrittäjälle kustannetaan kolme tapaamista Ensimetrin edustajan kanssa.

– Ensimmäinen yhteydenotto tulee minulle, jotta minulla pysyisi ensikäden tieto siitä, mitä kunnassa on tapahtumassa. Lisäksi osaan neuvoa yrityksen perustamisessa, mutta minulla ei ole aikaa muuhun suunnitteluun, Hanski kertoo.

Sovittu työnjako keräsi kiitoksia sekä Kuhmoisten Yrittäjät ry:n hallituksen jäseneltä Henni Järviseltä että kunnanvaltuuston puheenjohtajalta Kimmo Malinilta.

– Aloittelevalle yrittäjälle voi olla iso kynnys ottaa yhteyttä suoraan Ensimetriin. On hyvä, että kunnassa on tuttu henkilö, johon olla yhteydessä, Järvinen kiitteli.

– Kuulostaa varsin mietityltä työnjaolta, jos vertaa aiempiin vastaaviin kuvioihin, ja vaikuttaa aloittelevalle yrittäjälle hyvältä diililtä, Malin totesi.

Enää harvemmin puhutaan elämänmittaisesta yrittäjyysurasta. Työn tekeminen menee silpuksi ja erilaisia juttuja on meneillään samaan aikaan. Marko Lehtimäki

Ensimetri oy on aloittanut toimintansa vuonna 1993 ja sen päällimmäinen homma on toimitusjohtaja Marko Lehtimäen mukaan auttaa alkuun aloittelevia yrittäjiä. Lehtimäki sanoo, että Ensimetrin tuella ja neuvoilla yrittäjyyttä suunnitteleva henkilö saa rakennettua kattavan liiketoimintasuunnitelman, jota tarvitaan esimerkiksi starttirahan tai lainan hakemiseen. Ensimetrin tehtävänä on varmistaa, että kaikki yrittäjyyden aloittamiseen liittyvät asiat on huomioitu suunnittelussa.

– Enää harvemmin puhutaan elämänmittaisesta yrittäjyysurasta. Työn tekeminen menee silpuksi ja erilaisia juttuja on meneillään samaan aikaan. Erityistä tarkkuutta vaaditaan silloin, kun asiakas saa esimerkiksi työttömyyteen liittyviä korvauksia, vanhempain- tai opintorahaa. Silloin kombinoidaan sitä, miten asiakkaan eri tulonlähteet vaikuttavat toisiinsa ja miten starttiraha siihen sidotaan, Lehtimäki kertoo.