Lastenkirjailijalla ideoita riittää

Anne-Mari Guinness luki satuaan Pikku lumikarhusta kirjastossa sekä päiväkodin että perhekahvilan väelle.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Anne-Mari Guinnessin Pikku lumikarhu -satu on saanut uuden ulkoasun ja ilmestynyt painettuna kirjana. Tähän asti kirjaa on voinut tilata sekä englannin- että suomenkielisenä verkkokauppa Amazonista. Amazon painaa kirjan aina tilausten mukaan.

Satua Pikku lumikarhusta pääsivät keskiviikkona lokakuun ensimmäisenä päivänä kuulemaan sekä päiväkotilapset että perhekahvilan väki. Pienet korvaparit kuuntelivat tarkkaavaisena, löytääkö Pikku lumikarhu itselleen paikan, jossa on hyvä olla.

Pikku lumikarhu jätti ensimmäiset askeleensa hankeen kahdeksan vuotta sitten.

– Olimme maalaamassa vesiväreillä, kun tuolloin nelivuotias poikani pyysi minua piirtämään lumikarhun. Kirjassa ensimmäisenä oleva kuva on se, jonka hänelle silloin piirsin, Guinness kertoo.

Guinness alkoi miettiä, miksi hänen maalaamansa lumikarhu on niin murheellisen näköinen, ja siitä tarina lähti liikkeelle. Lapset vaikuttavat monesti Guinnessin kirjojen syntyyn, hän kertoo tarinoiden syntyvän omista lapsista ja heidän kanssaan kohdatuista tilanteista.

Pikku lumikarhun lisäksi Guinness on kirjoittanut koulukiusaamiseen liittyvän kirjan ketusta, sitä on saatavilla Amazonista englannikielisenä.

– Olen tehnyt siitä suomenkielisen version, mutta ajattelin julkaista sen ensi syksynä koulujen alkaessa. Ensi keväänä on suunnitelmissa julkaista pajunkissoista kertova kirja, sekin on jo valmis.

Guinness on julkaissut painetut kirjat omakustanteina, mutta haaveilee sopimuksesta kustantamon kanssa.

– Ideoita on vaikka kuinka paljon, kun vain olisi aikaa toteuttaa niitä. Lastenkirjojen tekeminen on hauska prosessi, sillä siinä mielikuvitus saa lentää vapaasti. Lapset ovat kivoja kuuntelijoita, Guinness sanoo.