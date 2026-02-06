”Lehti on hyvä, mutta juttuja saisi olla enemmän” – niin meidänkin mielestämme, ja yhdeksän muuta vastausta saatuun palautteeseen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

TAMMIKUUSSA TOTEUTETTUUN Kuhmoisten Sanomin lukijakyselyyn tuli myös paljon avointa palautetta. Vahvistaaksemme vuoropuhelua lukijoiden kanssa vastaamme nyt joihinkin saamiimme kysymyksiin ja kommentteihin. Palautetta ja kysymyksiä voi jatkossakin lähettää toimituksen sähköpostiin osoitteeseen toimitus@kuhmoistensanomat.fi.

”Luen lehden mieluummin paperisena, ainakin aikaisemmin lehti ei kovin luettavassa muodossa verkossa ole ollut. Ja nyt en muista tunnuksiani lehteen…”

– Kuhmoisten Sanomien verkkolehti uudistui vuoden 2025 aikana. Nykyään verkkolehdessä julkaistaan toimituksellista sisältöä lähes päivittäin. Tilaajien luettavissa on ajankohtaisia uutisia, lukijaposteja, pääkirjoitukset, kolumnit ja hartaudet. Verkkosivu toimii myös mobiililaitteilla. Vaikka erillistä applikaatiota ei olekaan käytössä, niin verkkosivun pikakuvakkeen saa tallennettua mobiililaitteen aloitusnäytölle, jolloin lukemisen aloittaminen on helppoa. Jos tunnusten tai kirjautumisen kanssa on ongelmia, kannattaa tulla käymään toimituksessa, jossa autamme verkkolehden käyttöönotossa veloituksetta.

”Verkkolehden sivustolla navigointi toimii huonosti, ja löydän usein etsimäni kirjoitukset vasta usean kikkailun jälkeen.”

– Kuulisimme mielellämme enemmänkin mahdollisista haasteista navigoida verkkolehdessä. Uutiset-feedistä löytyvät julkaisujärjestyksessä (uusin ensin) kaikki julkaistut jutut. Uutiset-pudotusvalikon alta löytyvät omat osionsa pääkirjoituksille, kolumneille, hartauksille sekä lukijaposteille. Sinisestä vaakapalkista löytyvät uutisista luetuimmat ja kommentoiduimmat.

Verkkolehden oikeasta yläkulmasta avautuva pudotusvalikko auttaa löytämään erilaisia juttutyyppejä.

”Kylällä niin paljon julkkiksia kesällä, saisi hyviä juttuja. Koittaisitte vaikka jalkautua kesällä kylänraitille tekemään juttua kesäkuhmoislaisista.”

– Julkkiksista saisi kyllä kivoja juttuja, ja jutuille todennäköisesti paljon lukijoita. Todennäköisimmin julkisuuden henkilöiden haastattelut toteutuvat, jos heidän lähipiiristään joku toimitukselle heistä vinkkaa. Todennäköisyyttä jutulle kasvattaa se, että julkisuuden henkilöltä on kysytty suostumus vinkata heistä toimitukselle ja se, että toimittaa meille heidän yhteystietonsa. (Sama kaava toimii muidenkin juttuideoiden kohdalla.)

”Lehti on hyvä, mutta toki saisi olla juttuja enemmän.”

”Välillä lehti on turhan ohut. Vähän enemmän juttuja, jotta lehdessä olisi luettavaa ja myös sivuja.”

– Meidänkin mielestämme juttuja saisi olla enemmän, mutta lehteä tehdään käytössä olevilla resursseilla. Taitavien kirjoittajien jutuille löytyy aina tilaa, siinä on yksi keino lisätä juttumäärää. Lehden sivumäärä on aina vähintään kahdeksan. Vuoden isoimpien lehtien – kesä- ja joululehden – sivumäärät ovat kohonneet viime vuosina. Sanomalehteen ei voi lisätä vain yhtä tai kahta sivua, vaan sivuja on lisättävä kerrallaan neljä.

Lue täältä 40-sivuinen kesälehti vuodelta 2025.

”Julkaistaan liian röyhkeitä juttuja kysymättä vastapuolen mielipidettä samaan lehteen.”

– Journalistin ohjeissa määritellään haastateltavan oikeudet ja samanaikainen kuuleminen, ja niihin ohjeisiin myös Kuhmoisten Sanomissa nojataan. Joskus on käynyt niinkin, että esittämiimme kysymyksiin ei ole haluttu vastata.

”Mielestäni lehden ei pitäisi sekaantua kunnallispolitiikkaan niin, että lukijasta tuntuisi, että lehti haluaa olla jonkun puolesta tai jotakin vastaan.”

”Lehti kirjoittaa politiikasta puolueellisesti. Joitakin nostetaan esille jatkuvasti, ja toisia ei lainkaan.”

– Sitoutumattoman paikallislehden tekijöinä pyrimme puolueettomuuteen. Mielellämme keskustelisimme niistä asioista ja piirteistä, jotka ovat antaneet lukijoille puolueellisen vaikutelman. Näin voisimme oppia uutta ja välttää vastaavaa tapahtumasta jatkossa.

”Tämä lukijatutkimus on ollut hieno idea. Onko aiemmin vastaavaa ollut?”

– Kyllä lukijatutkimuksia on lehden historiassa aiemminkin tehty, mutta viimeisimmästä on vierähtänyt aikaa useita vuosia.

”Lehti voisi ilmestyä joka toinen viikko talviaikaan ja kesällä joka viikko.”

– Villeimmissä tulevaisuuden visioissa on heitelty ilmoille myös sitä vaihtoehtoa, että Postin alati nousevien kustannusten ja jakeluongelmien vuoksi paperisen lehden ilmestymiskertoja harvennettaisiin. Ideaan ei kuitenkaan ole vakavasti tartuttu.

”Mitä teette niille pahvisille eri vuosikymmeniä esitelleille tauluille (jotka olivat kirjaston näyttelyssä esillä)? Olisiko mitenkään mahdollista saada niitä pysyvästi näkyville jonnekin?”

– Marras-joulukuun näyttelystä tuli hurjasti positiivista palautetta. Suunnittelemme ja ideoimme parhaillaan, mihin näyttelymateriaalin ja lehtien vanhat vuosikerrat saataisiin pysyvästi esille ja katseltaviksi.

Kuhmoisten Sanomien näyttely kirjaston alakerrassa keräsi paljon kiitosta. Selvitämme parhaillaan, mihin saisimme kaiken näyttelymateriaalin esille jatkossa.

”Toivomus: kaikkien kuvissa esiintyvien nimet kuvatekstiin, olivatpa he sitten koiria, kissoja, hevosia, ihmisiä tai keitä tahansa, kiitos.”

– Kiitos konkreettisesta ja asiallisesta parannusehdotuksesta. Tähän tartutaan!

Toiveita

Katuhaastatteluja ja asukkaiden mielipiteitä ajankohtaisista asioista.

Henkilöhaastatteluja ja -kuvia.

Olisi kiva kuulla positiivisia kehitysnäkymiä Kuhmoisten kunnalle.

Historiaa ja kulttuuria

Luonto- ja eläinaiheita

Ajantasaista tietoa kunnan väestöstä.

Nuorista yrittäjistä ja paluumuuttajista.

Sivukylien tapahtumista ja historiasta.

Yrityksistä ja yrittäjistä.

