Lukijalta: Sahanrannasta

Vähän Saharannan rakentamisen historiaa:

Saharannan muutostyöt suunniteltiin ja rakennettiin muistaakseni vuosina 1997 – 98. Suunnittelu tehtiin allekirjoittaneen toimistossa. Meillä oli arkkitehtisuunnittelu, jonka teki pätevä arkkitehti. Toimistoni alihankkijana toimivat pätevät RAK-,LVI- ja SÄ-suunnittelijat.

Kunta valitsi projektin vetäjäksi helsinkiläisen ”insinöörin”, joka oli saanut potkut suuresta rakennusliikkeestä. Lisäksi kunnan luottamushenkilöt valitsivat kummallisen rakennustoimikunnan, joilla ei ollut minkäänlaista käsitystä rakentamisesta.

Kunta teki projektin vetäjän kanssa ihmeellisen sopimuksen, jossa tämä sai provision kaikista kustannuksista, jotka halvensivat urakkaa ja lisäksi matkakustannukset Helsingistä Kuhmoisiin, puhelinkustannukset, ATK-kustannukset yms.

”Insinööri” poisti kaikki hyvät LVI- ja SÄ- suunnitelmat, jotka liittyivät lämmitys- ja iv-järjestelmiin sekä sähköliitostöihin. TS. kunta tilasi ”mersun”, mutta sai ”mossen”, josta nyt maksetaan. ”Insinööri” muun muassa uhkasi urakoitsijoita toimista, jos he eivät toteuta muutoksia niin kuin hän haluaa. ”Insinööri” ei kutsunut suunnittelun ammattilaisia työmaakokouksiin, koska he olisivat kyseenalaistaneet poistot. Allekirjoittanut sai useimmiten tiedon rakennusurakoitsijalta kokouksista.

”Insinööri” vei rakennustoimikuntaa kuin ”pässiä narussa”, mm. kokouksessa hyväksyttiin pöytäkirja, jota ei ollut edes olemassa. Kiinteistössä pitäisi teettää ammattilaisella selkokielinen selvitys (ei mitään hankesuunnitelmaa), mitä perusparannustöitä siellä pitäisi tehdä.

Markku Hjelm, MHJ-Suunnittelu, INS/RA