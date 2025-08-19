Lukijaposti: Kesäisiä kysymyksiä

Mitä yhteistä on golffilla ja savustetuilla muikuilla? Iloisella mielellä ja hyvällä porukkahengellä? Kololla pihassa ja mailoilla rivissä?

Vastaus on Ryttylä pihagolf open Päijälässä.

Taas kerran herrasväki Santaset järjesti iloiset, vieraanvaraiset golfkisat mökillään. Tämä oli jo 33:s vuosi, kun vastaavat kisat on järjestetty. Kisailijoita oli lähes kaksikymmentä. Kannustajiakin riitti istuskelemaan tarjoilupöydän viereen.

Melko runsaat vesikuurotkaan eivät haitanneet pelaajia. Kelloa ei vilkuiltu. Pidettiin taukoa sateenvarjojen alla, siinähän sitä oli aikaa jutustella mukavia. Isäntä tunnettuna juttuvirtuoosina viihdytti mukana olleita. Hänellä olikin siihen aikaa, kun kipeytynyt jalka esti pelaamisen. Liisa ehti moneksi: keitti kahvit, toi monet tarjoomiset, toimi tuomarina ja ehti itsekkin näyttää pelitaitonsa.

Liisaa kiiteltiin, Matti siinä ”loihe” lausumaan Aleksis Kiven sanoin; ”Talo ilman aitan polulla astelevaa emäntää olisi kuin pilvinen päivä…”

Palvelu pelasi joka tasolla. Golf-auto oli käytössä huonojalkaisilla. Sade ei todellakaan latistanut kilpailua eikä haitannut muikkujen savustusta. Mutta sen se teki, että peliaika venyi iltahämäriin asti. Siihenkin sananiekka Matilta riitti nokkela sanaleikki.

Pelistä olisi tullut maraton, vaan ei tullut kun koko kisan voitti Åkerlindin Mara. Kyllä taas kerran oli mukavaa.

Pirkko Lehto-Järvinen