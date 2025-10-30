Lukijaposti: Kuulisin mielelläni valtuutettuja 

On hienoa, että meillä on itsenäinen kunta ja saamme päättää omista asioistamme. Kaipaan kuitenkin valtuutettujen mielipiteitä, ajatuksia, pohdintaa – ja ennen kaikkea perusteluja – pitkin valtuustokautta käsiteltävänä olevista asioista.

Eikä kaikkien asioiden tarvitse olla suuria kynnyskysymyksiä; myös pienemmistä aiheista voidaan, ja tulisi, käydä keskustelua. Kuka kokee tärkeäksi infran, kuka nuorten ja lasten asiat, kuka taas vanhusväestön hyvinvoinnin, keskustan valaistuksen tai taajaman ulkopuoliset aiheet – vai onko jollakulla useampi sydäntä lähellä oleva asia?

Ymmärrän jonkin verran kuntapolitiikan toimintaa ja tiedostan, että julkiset valtuuston kokoukset eivät ole enää se paikka, jossa asioita aletaan puimaan. Näin ollen kuntalaiset jäävät usein melko pimentoon siitä, mitä yksittäisen valtuutetun mielessä liikkuu.

Kuntavaalit ovat ennen kaikkea henkilövaalit. Siksi olisi tärkeää ja äänestäjiä arvostavaa, että luottamuksen saaneet henkilöt eivät unohtaisi äänestäjiään vaalien jälkeen. Samalla saataisiin laajemmin keskustelua päätettävistä asioista – ne varmasti kiinnostavat muitakin kuin minua. Tällä hetkellä vain osa valtuutetuista kertoo näkemyksistään, ja tämä valitettavasti saattaa jättää kuntalaiset yksipuolisen totuuden varaan.

Nykypäivänä on paljon kanavia, joiden kautta voisi helposti seurata oman valtuutetun ajatuksia – jos niitä vain olisi saatavilla. Yksinkertaisimmillaan vaikka Facebookissa, valtuutetun omalla sivulla ja siellä tehdyissä päivityksissä. Voin kuvitella, että myös paikallislehti antaisi mielellään palstatilaa valtuutettujen kirjoituksille.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) kevään 2025 arvo- ja asennetutkimuksen mukaan suomalaisten enemmistö kokee kuntansa päätöksenteon ja hallinnon itselleen etäiseksi. Epäilen, että tällä on vaikutusta myös äänestysinnokkuuteen.

Olen vakaasti sitä mieltä, että jos ja kun on rohkeutta ja mielipiteitä lähteä vaikuttamaan yhteisiin asioihin, tulisi olla myös rohkeutta ja viitseliäisyyttä avata omia ajatuksiaan äänestäjille.

Voisiko Kuhmoinen olla se kunta, joka nousisi esiin Suomen kartalla kuntapäättäjiensä avoimuudella?

Mielellään vieläkin valveutuneempi äänestäjä