Lukijaposti: Tarvitsemme elinvoimavisionäärin, emme byrokraattia

POSITIIVINEN HAKIJATULVA, vaan onko taitoa?
Kuhmoinen on jälleen kallispalkkaisen viranhaltijan testauksen ja valinnan edessä. Ennen valintaa tulisi mukaan vakavaan arviointiin valita ne luottamushenkilöt, jotka aidosti ja todellisuudessa ovat kunnallisvaaleissa saaneet kuntalaisilta ”ihan itse” eniten ääniä ja luottamusta. Näin ei toistettaisi ja luotaisi samaa suhteellisen vaalitavan luomaa ”epämuodostunutta luottamushenkilörypästä” heistä, jotka nousivat johtopaikoille, ”ei omilla” saamillaan äänillä, vaan esimerkiksi Kuhmoisten Kokoomuksen ison ehdokasmassan ja yhden ääniharavan äänien voimalla.
Annettaisiin alustavassa ehdokkaiden seulomisessa valinta- ja arviointivalta niille henkilöille, joita kuntalaiset ovat aidosti eniten äänestäneet ja antaneet aivan oikean luottamuksensa. Mitenkäs ne kylänvanhimmat ennen valittiinkaan? Ei tainnut olla kuntalaisten oikeaa totuutta ja tahtoa vääristelevää suhteellista vaalitapaa edes kehitetty puoluepoliittiseksi aseeksi kuntalaisten aitoa tahtoa vastaan. Luottamus piti ansaita aidoin äänin itse ja niillä mentiin. Taloutta ja toimintoja hallitsivat ne henkilöt, joihin kansa erityisesti luotti.
Suhteellinen vaalitapa, varsinkin tälläisessä alle 2000 asukkkaan pienessä kunnassa, jossa on luonnottoman ylisuuri valtuustokoko, luo järjestelmään pahan vääristymän kansan todellista äänestystahtoa vastaan. Tämä, kaikessa yksinkertaisuudessaan, mahdollistaa vuodesta toiseen saman kehityksen talouspolitiikassamme, aina kunnan taloudellisen itsenäisyyden tuhoon asti. Emme siis äänestäjinä voi luottaa edes omaan itseemme. Muutko hoitakoot lopulta etänä peräkylämme ja kuntamme kuolinpesän.
Vuosia on sama porukka saanut mellastaa mielin määrin kunnan päätöksenteossa. Meitä on viety kuin pässiä narussa, byrokraattisesti keinotellen. Miljoonien velat kuntalaisten niskaan ovat olleet ja ovat ”kunnan pelikirjojen” pysyvinä todistuksina ja faktoina, sitä tuskin kukaan rehellinen kehtaa edes kiistää? Epäonnistuneita suurinvestointeja toinen toisensa perään, kuin mitään ei olisi koskaan opittu?
Kunta on vuosia solminut useita vahvasti tappiollisia, ei lakisääteisiä, sopimuksia eri yritysten kanssa kuntalaisten piikkiin, ja niitä kuntalaiset vuosittain kalliisti tukimaksavat verovaroin. Kunnan varojen investointien ”ei lakisääteisiin” kohteisiin pitäisi toimia normaalein liiketalousperiaattein, eli tuottaa tuloja kunnalle. Kuhmoisissa tämä epäterve kuntalaisten vuosia kestänyt rahojen kylväminen palkitaan, tuottojen sijaan, korkein veroprosentein kuntalaisille.
Tarvitsemme visionäärin. Kuntaliitosvisionäärit ja rahanarvonlopparit älkööt vaivautuko Kuhmoisten kunnan hallintoon, saati valtuutetuiksi. Seurakuntamme ja sen 1200 hehtaarin menetettyjen metsiemme kohtalo kertokoon, vakavana esimerkkinä, ketä ja millaisia päättäjiä kuntalaisten ei kannata kuunnella yhtään piirua pidempään, mikäli arvostavat Kuhmoisten itsenäisyyttä ja itseään. Uskokaa ja kuunnelkaa niitä, jotka ymmärtävät rahanarvon ja yhteisen varallisuuden järkevän käytön.
Osku Puukila
Kunnanvaltuutettu
Avoin Kuhmoinen
Kuntalain mukaan kunnanjohtaja hoitaa kunnanhallituksen alaisena lähinnä juoksevia asioita eli kunnan kehittäminen visioineen kuuluu kunnanvaltuustolle. Turha haikailla ulkopuolista pelastajaa, valtuuston pitää kääriä hihat ja ryhtyä toimeen.
Osmo Puukilaa varmaan harmittaa, kun ei itse päässyt valitsijaryhmään. Kun pitää itseään ylivertaisena arvostelemaan muita, olisi voinut itse hakea kunnanjohtajan paikkaa.
Mielenkiintoinen näkemys. Vaalien äänimääriä en muista ulkoa, mutta voisitko kertoa kuinka paljon valtuuston kokoonpano olisikaan todellisuudessa erilainen kuin nyt, mikäli suhteellinen vaalitapa ei olisi käytössä? Lienet asiaan perehtynyt, kun näin voimakkaasti kirjoitat. Olisiko peräti kolme eri henkilöä 21-paikkaisessa valtuustossa? Hämmentävää populismia(-ko) taas?
Erittäin hyvä mielipidekirjoitus.Kunnallisvaaleissa Kuhmoisissa äänestettiin Kokoomusta kaikkein eniten koko maassa.YLE uutisissa sanottiin,että Suomen kokoomuslaisin kunta on Kuhmoinen.Tästä saa ja pitääkin olla ylpeä."Kuhmoisten Kokoomus" tykkäsin.
Satu Lahnalahti (ääniä 25) ja Kari Launonen (ääniä 24) olisivat nousseet valtuustoon ja vastaavasti Liisa Keskinen (ääniä 21) ja Tenho Kotajärvi (ääniä 19) olisivat pudonneet pois. Eero Ikosen äänimäärä 22 olisi ollut pienin, jolla sai valtuustopaikan.
Itse asiassa se on valtuusto, joka valitsee kunnanjohtajan, ei mikään muu taho. Mutta usein valtuusto ei haastattele ehdokkaita, vaan luottaa päätöksessä esiraatiin ja tyytyy vain tekemään päätöksen. Mutta mikään ei estä valtuustoa valitsemasta ohi esiraadin. Ja aina on mahdollista, että silti valtuusto haastattelee testatut ehdokkaat ja tekee päätöksen. Toivottavasti saadaan kynnanjohtaja, joka ei sekoita nettomuuttotappiota ja -voittoa. Ja ymmärtää, että kunnan varoja tulee investoida myös ”ei lakisääteisiin” kohteisiin, jotta saadaan sitä nettomuuttovoittoa. Satamaan, satamaan, satamaan.