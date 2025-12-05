Lukijaposti: Tarvitsemme elinvoimavisionäärin, emme byrokraattia

POSITIIVINEN HAKIJATULVA, vaan onko taitoa?

Kuhmoinen on jälleen kallispalkkaisen viranhaltijan testauksen ja valinnan edessä. Ennen valintaa tulisi mukaan vakavaan arviointiin valita ne luottamushenkilöt, jotka aidosti ja todellisuudessa ovat kunnallisvaaleissa saaneet kuntalaisilta ”ihan itse” eniten ääniä ja luottamusta. Näin ei toistettaisi ja luotaisi samaa suhteellisen vaalitavan luomaa ”epämuodostunutta luottamushenkilörypästä” heistä, jotka nousivat johtopaikoille, ”ei omilla” saamillaan äänillä, vaan esimerkiksi Kuhmoisten Kokoomuksen ison ehdokasmassan ja yhden ääniharavan äänien voimalla.

Annettaisiin alustavassa ehdokkaiden seulomisessa valinta- ja arviointivalta niille henkilöille, joita kuntalaiset ovat aidosti eniten äänestäneet ja antaneet aivan oikean luottamuksensa. Mitenkäs ne kylänvanhimmat ennen valittiinkaan? Ei tainnut olla kuntalaisten oikeaa totuutta ja tahtoa vääristelevää suhteellista vaalitapaa edes kehitetty puoluepoliittiseksi aseeksi kuntalaisten aitoa tahtoa vastaan. Luottamus piti ansaita aidoin äänin itse ja niillä mentiin. Taloutta ja toimintoja hallitsivat ne henkilöt, joihin kansa erityisesti luotti.

Suhteellinen vaalitapa, varsinkin tälläisessä alle 2000 asukkkaan pienessä kunnassa, jossa on luonnottoman ylisuuri valtuustokoko, luo järjestelmään pahan vääristymän kansan todellista äänestystahtoa vastaan. Tämä, kaikessa yksinkertaisuudessaan, mahdollistaa vuodesta toiseen saman kehityksen talouspolitiikassamme, aina kunnan taloudellisen itsenäisyyden tuhoon asti. Emme siis äänestäjinä voi luottaa edes omaan itseemme. Muutko hoitakoot lopulta etänä peräkylämme ja kuntamme kuolinpesän.

Vuosia on sama porukka saanut mellastaa mielin määrin kunnan päätöksenteossa. Meitä on viety kuin pässiä narussa, byrokraattisesti keinotellen. Miljoonien velat kuntalaisten niskaan ovat olleet ja ovat ”kunnan pelikirjojen” pysyvinä todistuksina ja faktoina, sitä tuskin kukaan rehellinen kehtaa edes kiistää? Epäonnistuneita suurinvestointeja toinen toisensa perään, kuin mitään ei olisi koskaan opittu?

Kunta on vuosia solminut useita vahvasti tappiollisia, ei lakisääteisiä, sopimuksia eri yritysten kanssa kuntalaisten piikkiin, ja niitä kuntalaiset vuosittain kalliisti tukimaksavat verovaroin. Kunnan varojen investointien ”ei lakisääteisiin” kohteisiin pitäisi toimia normaalein liiketalousperiaattein, eli tuottaa tuloja kunnalle. Kuhmoisissa tämä epäterve kuntalaisten vuosia kestänyt rahojen kylväminen palkitaan, tuottojen sijaan, korkein veroprosentein kuntalaisille.

Tarvitsemme visionäärin. Kuntaliitosvisionäärit ja rahanarvonlopparit älkööt vaivautuko Kuhmoisten kunnan hallintoon, saati valtuutetuiksi. Seurakuntamme ja sen 1200 hehtaarin menetettyjen metsiemme kohtalo kertokoon, vakavana esimerkkinä, ketä ja millaisia päättäjiä kuntalaisten ei kannata kuunnella yhtään piirua pidempään, mikäli arvostavat Kuhmoisten itsenäisyyttä ja itseään. Uskokaa ja kuunnelkaa niitä, jotka ymmärtävät rahanarvon ja yhteisen varallisuuden järkevän käytön.

Osku Puukila

Kunnanvaltuutettu

Avoin Kuhmoinen