Lukijapostia: Ehdokkaan osallistuminen käytännön toimintaan tärkeää

SEURAKUNTAVAALIT OVAT marraskuussa ja nyt on jokaisella vähintään 16-vuotiaalla Hollolan seurakunnan jäsenellä mahdollisuus äänestää päättäjiä seuraavalle nelivuotiskaudelle. Jokaisen ääni on tärkeä, ja yksikin ääni voi olla ratkaiseva ehdokkaan läpimenon varmistamiseksi kirkkovaltuustoon, jossa hän päättää seurakunnan miljoonien eurojen käytöstä meidän kaikkien seurakuntalaisten hyväksi. Kuhmoisissa on seurakuntamme suurimmat metsävarat, joten on ensiarvoisen tärkeää, että edelleenkin meillä on paikallisia valtuutettuja vastaamassa Kuhmoisten metsävarojen seurakunnalle tuomien eurojen käytöstä. Tällä hetkellä näitä euroja käytetään siunauskappelimme remontin lainan lyhentämiseen.

Mielestäni on tärkeää, että valittava ehdokas osallistuu itse seurakunnan toimintaan toimimalla aktiivisesti päättävissä elimissä ja käytännön toiminnan toteuttamisessa. Näin hänellä on konreettinen näkymys seurakunnan tilasta ja hyvät suhteet seurakunnan työntekjöihin. Itse olen löytänyt paikkani seurakunnassa toimimalla Naisten Tupailtojen järjestäjänä ja Kahville Kirjastoon -toiminnassa. Osallistun myös tarvittaessa messun toteuttamiseen kirkossa niin tekstinlukijana, ehtoollisavustajana kuin kahvituksen hoitajana.

Olen saanut antaa vahvan taloudellisen ammatillisen tietämykseni ja osaamiseni seurakunnan päätöksenteon tueksi kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa jo itsenäisessä seurakunnassamme, ja nyt Hollolan seurakunnassa – kaikkiaan 14 vuoden ajan. Haluan jatkossakin olla päättämässä, miten veroeurot seurakunnassamme käytetään, jotta toiminta on riittävää kaikilla seurakuntamme alueilla ja toiminnan kannalta tarpeellisista kiinteistöistä pidetään hyvää huolta.

Äänestäessäsi minua valitset päättäjän, jolla on vahva osaaminen seurakunnan toiminnasta ja sen taloudellisista mahdollisuuksista, ja joka järjestää jo nyt seurakuntalaisten toivomaa matalan kynnyksen toimintaa kaikille toiminnasta kiinnostuneille toteuttaen seurustelun sakramenttia. Äänestäthän seurakuntavaaleissa numeroa 6!

Lea Sinivaara