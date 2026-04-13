Lukijapostia: Kadonneet frisbeegolfkiekot

HUKKAAN HEITETTYJEN, sittemmin löytyneiden ja kunnan varaston luukkuun palautuneiden kiekkojen määrä on melkoinen. Niitä on, ei nyt ehkä satoja, mutta useita kymmeniä kuitenkin. Kaikissa ei ole omistajan tietoja. Niitä, joissa nimi ja puhelinnumero on, varsinkin tuoreimpia, voisi edelleen yrittää tavoitella. Onko seuran vai kunnan asia koordinoida, palvelua olisi sekin.

Kiekkonsa täällä hukanneita voi olla mistä päin vaan. Osui kerrankin kohdalle kiekko nimellä Niklas Anttila. Eräät tähtiheittäjät on tehneet videota radalta Youtubeen.

Nimettömät kiekot ovat kuin vapaata riistaa, nehän voivat olla kenen vaan. Jotta varastoa saisi tyhjennettyä, juuri ne nimettömät kiekot voisi laittaa kiertoon, vaikka myyntiin tuntia ennen tiistain viikkokisoja euron tai kaksi kappalehintaan tai ota kolme maksa kaksi -systeemillä. Kävisi hyvin myös vähävaraiselle ensimmäisen kiekon hankintaan, uuden harrastuksen aloittamiseen.

Saadut varat voisi seura lisätä holari-pottiin, palkintorahoihin, seuran radan kunnostustalkoiden virvokkeisiin tai puhelinkuluihin, joilla kiekkonsa hukanneita tavoitellaan. Nimettömiä myös voisi bonuksena jakaa kisojen voittajille oman valintansa mukaan.

Aika näyttää käykö tämänkin idean kuin muinoin pakinan suureellisen ehkä mielikuvitteellisenkin aiheen ”Frisbeegolfhiihdon sm-kisat” kanssa.

Veli-Pekka Silvast

PS. Padasjoella tätä samaa ongelmaa ei ole, kun ei ole paikkaa mihin kiekot palauttaa. Ehkä siellä löytäjät itse suoraan informoivat kiekon omistajaa, niin olen itsekin tehnyt.