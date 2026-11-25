OLEMME HUOMANNEET ikävän kehityksen kylän ehkä jopa näkyvimmässä asiointipaikassa, Nesteen huoltoasemalla. Emme halua syytellä yrittäjiä, vaan herätellä ajatusta siitä, voisiko asioita tehdä toisin.

Polttoaine on päässyt toistuvasti loppumaan, ja aukioloajat ovat supistuneet. Ymmärrämme, että henkilökunta on kallista, mutta suljettujen ovien takana ei synny kassavirtaa. Yrittäjyys vaatii toisinaan venymistä, jotta toiminta pysyy kannattavana ja asiakkaat palaavat.

Harva poikkeaa valta tie 24:ltä Kuhmoisiin montaa kertaa, jos vastassa ovat tyhjät säiliöt sekä pimeät ikkunat.

Toivomme yrittäjien pohtivan ratkaisua, jossa palvelun ja polttoaineen saamiseen voi luottaa. Se olisi kaikkien etu: yrittäjien, asukkaiden, mökkiläisten, ohikulkijoiden, matkailijoiden ja koko kunnan. Kyse on myös kylän imagosta.

Tsemppiä uuteen suuntaan.

Asiakkaat