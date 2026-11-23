TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN AVOIN sulkapalloturnaus pelattiin pienellä osallistujamäärällä viime lauantaina. Kaikille ja kaikenikäisille suunnattu turnauspäivä keräsi yhtenäiskoulun liikuntasaliin kymmenkunta sulkapallon ystävää. Urheiluhengen mukaisesti voittoa tärkeämpää oli osallistumisen sekä liikunnan tarjoamat ilo ja riemu, eikä menestyspaineita kasattu kenenkään harteille – ei omille, eikä vastustajan.

– Kuhmoisissa on hirvittävän hyviä pelaajia. Joskus ihan hävettää tulla saliin, nauroi Teemu Seppälä, jonka sulkapalloinnostus kesti hänen omien sanojensa mukaan yhden kauden verran.

– Mutta silti olen nyt turnauksessa. Kun sosiaalinen piiri koostuu lähinnä pienten lasten vanhemmista, on toistuvien harjoitusten saaminen hankalaa. Sulkapallo on kuitenkin antoisa laji, sillä pallo on pidempään ilmassa kuin esimerkiksi tenniksessä, ja onnistumisen kokemuksia saa helpommin.

Pilvi-Sisko Rantala lähti sulkapalloturnauksesta kotiin pronssimitali kaulassaan.

Seppälällä oli haastattelua tehtäessä takanaan kaksi ottelua. Ensimmäisessä hän voitti niukasti turnauksen ainoan naispelaajan, Pilvi-Sisko Rantalan.

– Jännitti etukäteen, sillä tiedän, kuinka kovakuntoinen hän on. Ihorille laitoin kampoihin minkä pystyin, mutta hän on niin ulottuva, että on vaikea lyödä palloa kenttään.

Turnauksen takana oli kuhmoisilaisille tuttu mies – Ihor Lakhtionov. Lento- ja jalkapallon parista tuttu mies järjesti sulkapalloturnauksen nyt toisen kerran.

– Viime vuonna osallistujia oli vähän enemmän. Tykkään järjestää turnauksia, se antaa minulle itselleni lisää energiaa. Paitsi turnauksen jälkeisen päivänä olen aivan väsynyt, Lakhtionov nauroi.

Turnauksen voittanut Ihor Lakhtionov nauttii niiden järjestämisestä. Ensi lauantaina järjestettävään lentopalloturnaukseen hän odottaa myös katsojia. Tulossa on vielä viime vuodelta tuttu shakki- ja tammiturnaus.

Osallistujat, kuten Santtu Keskinen, kiittelivät Lakhtionovia turnausten järjestämisestä:

– Jos intoa on, niin hyvä. Onhan tämä hauskaa, Keskinen kommentoi.

Omaa turnausfiilistään Keskinen kuvaili leppoisaksi.

– Harrastamaan tänne on tultu. En ole juurikaan sulkapalloa pelannut, tennistä ja squashia kylläkin, joten tekniikka on hallussa.