TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN ja lukion opettajat saavat kehuja syksyn tuoreilta ylioppilailta. Sekä Oleksandra Velytska että Amanda Blomberg kiittelevät paikallisia kansankynttilöitä siitä, kuinka helppoa heidän kanssaan on keskustella esimerkiksi mahdollisista poissaoloista.

Yhtä lailla kiitosta heruu pienen koulun yhteisölliselle ilmapiirille.

– Täältä saa helposti kavereita, pitää vain löytää oikea tapa lähestyä kuhmoislaisia. He ovat kaikki kasvaneet täällä yhdessä, Ukrainasta viisi vuotta sitten Suomeen tullut Velytska sanoo.

– Ensimmäinen vuosi meni tottuessa pieneen porukkaan, mutta nyt sitä jo arvostaa, Blomberg puolestaan toteaa.

Amanda Blomberg tuli Kuhmoisten lukioon ratsastuslukion vuoksi.

TÄNÄ SYKSYNÄ Kuhmoisissa painaa valkoisen lakin päähänsä kaksi ylioppilasta. Lukiovuodet ovat aina täynnä tarinoita, mutta Velytskan ja Blombergin tarinat eroavat muista.

– Kun tulin Suomeen, menin ensin yhdeksännelle luokalle, ja heti perään lukioon. Ainoa suomenkielinen sana, jonka osasin, oli ”joulupukki”. Opettajat käskivät kaikkia puhumaan kanssani suomea. Ensimmäiset kirjoitukset menivät vähän heikosti, mutta uusinnassa kirjoitin magnan paperit, ja elämä hymyilee, Velytska kertoo.

Blomberg puolestaan vitsaili juniorivuoden kaverinsa kanssa lukion suorittamisesta kahdessa ja puolessa vuodessa. Vitsi konkretisoitui tavoitteeksi seniorivuoden syksyllä, kun Blomberg oli jo kirjoittanut lyhyen matikan.

– En halunnut opetella uusien laskimien käyttöä. Jossain vaiheessa oli neljä matikan kurssia päällekkäin, ja se oli vähän raskasta. Kun olin hoitanut kevään kirjoitukset, totesin, että ei tarvitsisi kirjoittaa enää kuin kolme ainetta.

Blombergin tavoitteelle ei ollut estettä. Hän oli suorittanut juniorivuonna 74 opintopistettä, kun tavoitteena yleensä on 60.

– Jos keskityn tunnilla hyvin, niin voin mennä kokeeseen ja pääsisin siitä läpi. Olen kuitenkin tehnyt töitä vapaa-ajallakin. Jossain vaiheessa vapaa-aikaa ei ollut lainkaan, kun olin koulussa kahdeksasta puoli viiteen ja sen jälkeen oman pöydän ääressä viidestä kahdeksaan, Blomberg muistelee.

Oleksandra Velytska on kutsunut koululla pidettävään lakitustilaisuuteen vanhat luokkakaverinsa valkolakkeineen, jotta heidät saadaan ikuistettua kuviin.

BLOMBERG TULI Kuhmoisiin ratsastuslukioon, ja vaikka teoria- ja ratsastuskurssit lukiovuosien aikana vähenivätkin, on talli ollut se paikka, jonne hän on suunnannut nollaamaan päätään. Velytska on tehnyt sitä kävelemällä ympäri Kuhmoista. Lenkit ovat saattaneet venähtää parinkymmenen kilometrin mittaisiksi.

– Minäkin olen päässyt hevosen selkään ja ymmärrän kyllä, miksi kaikki ratsastavat, Velytska sanoo ja nostaa ratsastuslukion ohella toiseksi merkittäväksi vetovoimatekijäksi mahdollisuuden suorittaa ajokortti lukio-opintojen aikana.

Vaikka tiet vievät opintojen perässä maailmalle, kehuu kaksikko Kuhmoista.

– Olin neljä kesää töissä Sahanrannassa, mikä auttoi oppimaan Suomea. Ihan varmasti tulen tänne käymään, etenkin kesäisin. En ehkä kestäisi kaupunkikesää, sillä täällä on ilmaa hengittää ja ihana ympäristö, Velytska sanoo.

Hyvinkäältä kotoisin oleva Blomberg kertoo Kuhmoisen muuttaneen häntä ihmisenä. Pidättyväisyys on rapissut ja rohkeutta tullut lisää.

– Pääkaupunkiseudulla ketään ei kiinnostanut toisten asiat. Täällä ihmiset eivät anna sinun olla itseksesi. Naapuritkin juttelevat toisilleen. Se luo yhteisöllisyyttä, Blomberg toteaa.

Lukion suorittamisessa pikavauhtia harmittikin vain yksi asia:

– En haluaisi jättää näitä tyyppejä. Täältä on löytynyt ihmisiä, joiden kanssa voin olla eniten oma itseni.

Voit lähteä Kuhmoisista, mutta Kuhmoinen ei lähde sinusta. Kun olen mummo, tulen tänne takaisin. Oleksandra Velytska

Tuoreiden ylioppilaiden tulevaisuus näyttää melko selvältä: jatko-opintoja ja matkustelua. Velytska työskentelee parhaillaan Himoksella ja pohtii, tarttuisiko tradenomiopintoihin nyt vai yrittäisikö keväällä yliopistoon. Blombergilla on muuttolaatikot pakattu ja opiskelupaikka Espoon Otaniemessä odottaa.

– Hain sosionomialalle, sillä minua kiinnostaa rikosseuraamusala. Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen voin hakea vaihtoa Laureaan, jossa rikosalaa voi opiskella.

Ja siinä ohessa on tarkoitus nähdä maailmaa.

Entä tuoko tie joskus kenties takaisin Kuhmoisiin – muutoinkin kuin ensi kevään abirientoihin ja kuokkimaan wanhojen tanssien jatkoille?

– Voit lähteä Kuhmoisista, mutta Kuhmoinen ei lähde sinusta. Kun olen mummo, tulen tänne takaisin, Velytska nauraa.

Blomberg pitää vaihtoehtoa epätodennäköisenä. Veri vetää juurille Pohjanmaalle.