TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISISSA ON tällä hetkellä alle 20 sopimusomaishoitajaa. Omaishoidon tuen asiakasohjaaja Taru Kesänen pitää määrää vähäisenä ja kannustaa yhdessä Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n omaistoiminnan ohjaajan Päivi Hietasen kanssa hakemaan tukea, jos tilanne vaikuttaa yhtään omaishoitotilanteelta.

– Ei tarvitse tietää varmaksi, täyttyvätkö tarvittavat kriteerit. Se arvioidaan yhdessä. Jos kriteerit eivät täyty, saa siitä itselleen tietoon tason, johon tilannettaan voi verrata avun tarpeen lisääntyessä, Kesänen sanoo.

– Monesti omaishoidettavalla on etenevä sairaus. Jos kriteerit eivät heti täyty, ne voivat täyttyä kuukauden kuluttua. Tukea voi aina hakea uudelleen, Lähitoriohjaaja Elina Sihto jatkaa.

Lähitorilla puhuttiin tällä viikolla omaishoidosta, sillä ensi viikolla vietetään omaishoitajien viikkoa. Järjestönäkökulmasta omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka ei sairauden, vamman tai muun erityisen hoivan tarpeen vuoksi selviydy arjestaan omatoimisesti.

– Järjestössä on laajempi käsitys omaishoidosta. Puhumme aina omaishoitajasta, oli hän sitä virallisesti tai ei. Hyvinvointialueen ja muiden virallisten tahojen näkökulmasta omaishoitaja on henkilö, jolla on toimeksiantosopimus hyvinvointialueen kanssa, Hietanen toteaa.

Ja vaikka puhutaan omaishoitajasta, voi hoitaja olla joku muukin kuin lähiomainen.

Omaishoitajasopimuksesta pääsee irrottautumaan, jos ratkaisu ei tunnukaan omalta.

KESÄSEN JA Hietasen mukaan omaishoitoon liittyy uskomuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Pelätään, että menetetään oma kontrolli arkeen ja elämään, että joku tulee kotiin valvomaan, miten siellä ollaan ja eletään, ja että omaishoitajuus toisi mukanaan enemmän vastuuta. Pelot ovat turhia, ja lisäksi omaishoitajasopimuksesta pääsee irrottautumaan, jos ratkaisu ei tunnukaan omalta.

– Mutta jos kuitenkin jo auttaa läheistä kotona ja on kaikesta vastuussa, niin arki jatkuu samanlaisena sopimusomaishoitajanakin, Kesänen muistuttaa.

Sopimuksen myötä omalta tutulta asiakasohjaajalta saa tukea arkeen, ja on oikeutettu vapaapäiviin, joita saa pitää tilanteesta riippuen kaksi tai kolme kuukaudessa.

– Ne ovat monelle tosi tärkeitä, ja auttavat jaksamaan. Vapaat on mahdollista käyttää kuukausittain tai myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Toisille kolme päivää voi olla lyhyt aika palautumiseen, ja he tykkäävät käyttää kuusi päivää joka toinen kuukausi, Kesänen kertoo esimerkin.

Vapaiden toteuttamiseen on olemassa useampia vaihtoehtoja, joista valitaan jokaiselle asiakkaalle sopivin. Jos lähipiiristä löytyy ystäviä tai sukulaisia hoitoavuksi, he voivat toimia sijaishoitajana omaishoitajan vapaapäivinä ja saada tästä korvauksen. Yksi suosittu tapa toteuttaa vapaita on ollut perhehoito. Päijännekodilla on vain yksi paikka, jota kaikki alueen omaishoitajat käyttävät vapaan toteuttamiseen lyhytaikaisena ympärivuorokautisena palveluasumisena. Seuraavaksi lähimmät paikat ovat Orivedellä ja Kangasalla.

Omaishoidon tuen asiakkaana on mahdollista saada myös kotihoidon tukipalveluja. Tällöin apua voi saada esimerkiksi kodin ulkopuolella toteutuvana peseytymisenä, kauppa- tai ateriapalveluna tai kuntouttavana päivätoimintana. Erilaiset turvallisuutta tukevat palvelut, kuten turvaranneke ja ovivahti ovat myös saatavilla olevia tukipalveluita.

– Luulen, että kunnassa on paljonkin sellaisia, jotka voisivat omaishoidontukea hakea. Kovin vähän minulla on asiakkaita täällä Kuhmoisissa, Kesänen toteaa.

Kotikäynnillä ei kuitenkaan tule antaa sellaista kuvaa, että kyllä me pärjäämme. Taru Kesänen

OMAISHOIDON TUEN hakemus on helppo laittaa liikkeelle viikoittain kokoontuvalta Lähitorilta, mutta sen voi tehdä myös OmaPirhassa tai Pirhan sivuilta löytyvällä paperisella hakemuksella. Suullinen hakemus on myös pätevä, mutta asiakasohjaajan yhteystietoja ei ole saatavilla Pirhan sivuilla. Lähitorin kautta voi välittää asiakasohjaajalle yhteydenottopyynnön.

– Kun hakemus on tullut minulle, sovimme hakijan kanssa kotikäynnistä. Siellä kysyn muun muassa arjen sujumisesta, toimintakyvystä, lääkkeiden ottamisesta. Monesti pystyn sanomaan heti kotikäynnillä, täyttyvätkö kriteerit, mutta joskus saatan tarvita kollegoiden apua, Kesänen sanoo.

Kesänen ja Hietanen molemmat myöntävät, että Pirhan alueella kriteerit omaishoidon tuen saamiseksi ovat tiukat. Niiden täyttymiseksi arjesta tulee löytyä sellaisia asioita, joiden hoitaminen ilman lähiomaisen apua vaatisi kotihoidon tukea. Avuntarve kodinhoidossa tai kodin ulkopuolisessa asioinnissa eivät yksinään oikeuta omaishoidon tukeen.

– Kotikäynnillä ei kuitenkaan tule antaa sellaista kuvaa, että kyllä me pärjäämme. Totuus kannattaa kertoa asioiden kaunistelemisen sijaan. Monesti hoidettava kokee pärjäävänsä, mutta tilanne näyttäytyy ympäristölle erilaisena. Tällöin avuntarpeesta voi olla vaikea puhua hoidettavan läsnä ollessa. Huomioimme tämän kotikäynnillä siinä miten asioista keskustellaan, Kesänen sanoo.

Jos hoidettava on oikeustoimikelpoinen, omaishoitosopimusta ei voida tehdä väkisin. Kesäsen mukaan esimerkiksi muistisairaiden kohdalla tilanteet hoidetaan luovien ja yksilön tarpeita silmällä pitäen.

– Tilanteet ovat erilaisia, vaikka kyseessä on sama tauti.

Omaishoitoyhteisö

Valtakunnallinen Omaishoitajaliitto ry sekä 60 paikallista jäsenyhdistystä

Työntekijöitä liitossa ja yhdistyksissä yli sata.

Vapaaehtoisia yli tuhat.

Henkilöjäseniä 10 500.

Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

Tampereen seudun omaishoitajat ry toimii Pirhan ja Kuhmoisten alueella.

Neljä kokoaikaista työntekijää ja osa-aikainen järjestösihteeri

STEA-rahoitteinen OmaisOiva-toiminta: Vertaisryhmät, omaisten kahvilat, omaishoidon info-tilaisuudet, henkilökohtaiset omaishoitajien tapaamiset sekä Omaishoitajaliitto ry:n rekisteröimä Ovet-valmennus