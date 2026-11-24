TÄLLÄ VIIKOLLA vietetään valtakunnallista omaishoitajien viikkoa. Omaishoitajaliiton arvioiden mukaan noin 1,2 miljoonaa suomalaista huolehtii läheisestään jollain tavalla. Heistä 350 000 on pääasiallisia auttajia, mutta sopimusomaishoitajia on tarkastelutavasta riippuen joko 52 000 tai 61 000. Luvuista ensimmäinen tulee hyvinvointialueelta, jälkimmäinen Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta ja sisältää myös sijaisomaishoitajat.

Lähitorilla puhuttiin viime viikolla omaishoitajuudesta. Sen paremmin Pirhan omaishoidonasiakasohjaaja Taru Kesänen kuin Tampereen seudun omaishoitajat ry:n omaistoiminnan ohjaaja Päivi Hietanenkaan eivät osanneet kertoa tarkkaa syytä sille, miksi omaishoitajia on niin vähän pääasiallisten auttajien määrään verrattuna. Kesäsen ja Hietasen ajatuksia aiheesta voi lukea täältä:

Yhteiskunnalle sekä Suomen julkiselle taloudelle omaistaan ja läheistään kotona hoitavat ovat arvokkaita. Omaishoidon hoitopalkkioita maksettiin viime vuonna 329 miljoonaa euroa. Jos kaikki nykyiset omaishoidettavat hoidettaisiin julkisella puolella, olisi lisäkustannus laskentatavasta riippuen 1,25 – 3 miljardia euroa vuodessa. Omaishoidettavista moni tarvitsisi runsasta kotihoitoa tai ympärivuorokautista palveluasumista, joka on Omaishoitajaliiton laskelmien mukaan yli viisi kertaa kalliimpaa kuin omaishoito. Tämänhetkinen hoitohenkilökunta ei myöskään riittäisi huolehtimaan kaikista omaishoidettavista.

Lisäksi voidaan miettiä omaishoidon inhimillistä arvoa. Kuinka erilaista onkaan olla hoidettavana tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten parissa? Kuinka tärkeää voi olla hoitajalle se, että saa huolehtia lähemmäisestään loppuun asti? Millainen merkitys on sillä, että esimerkiksi pariskunta saa omaishoidon tuen avulla lisää yhteisiä vuosia saman katon alla?

Sekä taloudelliset että inhimilliset tekijät huomioiden onkin harmittavaa, että maanantaina julkaistussa Omaishoitajaliiton tiedotteessa kerrotaan hyvinvointialueiden säästöpaineiden heikentävän omaishoitajien mahdollisuuksia saada heidän tarvitsemiaan palveluita. Puutteita on jo nyt lakisääteisissä hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa, valmennuksissa sekä vapaiden järjestämisessä. Samaan aikaan paikallisyhdistykset, kuten Tampereen seudun omaishoitajat ry jännittävät kuinka käy sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän STEA-rahoituksen, jonka turvin yhdistyksiin on voitu palkata työntekijöitä.

Omaishoitajayhdistysten osaamista hyödynnetään ja vertaistuen, neuvonnan sekä ohjauksen on katsottu täydentävän julkisia palveluita. Siksi edellä mainitut säästöpaineet ja mahdolliset leikkaukset tuntuvat aivan yhtä lyhytjänteisiltä ja epäinhimillisiltä kuin monet muutkin päätökset, joihin heikko taloustilanne on pakottanut.

Katja Sirviö