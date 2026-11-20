TEKSTI KATJA SIRVIÖ

UUTISET PÄIJÄLÄKODIN lakkauttamisesta ovat ennenaikaisia ja virheellisiä. Yle, ja sen jälkeen myös Kuhmoisten Sanomat uutisoivat torstaina, että Pirkanmaan hyvinvointialueella olisi jo päätetty Päijäläkodin sekä toisen vammaisten henkilöiden asumisyksikön sulkemisesta. Viikolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin kuitenkin vasta käynnissä olleista yt-neuvotteluista, joista Pirhan aluehallitus tekee päätöksen ensi viikolla.

– Yt-neuvotteluissa ei voida päättää varsinaisestiyksikön lakkauttamisesta. Nyt tehdään henkilöstöön liittyviä päätöksiä, ja niistä pidetään meillekin infotilaisuus ensi viikolla, Pirhan vammaispalvelujohtaja Marjaana Räsänen kertoi perjantaina.

Päijäläkodin lakkauttamiseen liittyviä mahdollisia päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun aluehallitus on tehnyt päätöksensä yt-neuvotteluihin liittyen.

– Yt-neuvotteluista tehtyjen päätösten jälkeen annamme esityksemme Päijäläkodin tulevaisuudesta aluehallitukselle, ja se menee todennäköisesti tammikuulle. Osalla asiakkaista ja läheisistä on sellainen käsitys, että kaikki toiminta Päijäläkodilla loppuu vuoden vaihteessa, mutta niin ei tule käymään, Räsänen rauhoittelee.