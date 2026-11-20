Lapsen oikeuksien päivä alkoi perjantaina Kuntalan pihalta. Kuvat & video: Katja Sirviö

TEKSTI PIHLA UOTILA

PÄIVÄKOTILAPSET SAUKONTASSUSTA ja Kivitassuilta olivat tulleet Kuntalan pihalle tervehtimään kunnan työntekijäitä.

Lapset lauloivat kolme laulua, joihin kunnan työntekijät osallistuivat myös. Pienemmät lapset, Kaislatassut, saivat aikuiset mukaan piirileikkiin.

Seniorinaiset lahjoittivat päiväkotilapsille tontut, joita he olivat askarrelleet alkuviikosta.

Seniorinaiset askartelivat päiväkotiin lahjoitettavia tonttuja tiistaina Kuhmolassa.

Varhaiskasvatuksen esihenkilö Tiina Oksanen otti vastaan valmiit tontut.

– Tontut tulevat mielellään leikkimään nyt, kun joulun aika alkaa. Ne osaavat leikkiä tiptap-leikkiä ja tykkäävät leikkiä piilosta, sanoi tonttuidean äiti Sirkka Toivonen.

Lapset kiittivät yhteen ääneen.

– Näistä tulee varmasti iloa päiväkodille, ja myöhemmin myös koteihin, sanoi varhaiskasvatuksen esihenkilö Tiina Oksanen.

Lapset lähtivät marssimaan pitkin Toritietä, ja veivät tervehdyksiä eri liikkeisiin ja yrityksiin, lapsista vanhimmat jatkoivat Nestelle asti. Haastattelussa Eemeli Tolonen, Chistian Koskinen ja Elli Lyytikäinen iloitsivat tontuista ja arvelivat leikkivänsä niiden kanssa piilosta. Lapset tiesivät kyllä, miksi tänään liputetaan – lasten oikeuksien päivän vuoksi tietysti.