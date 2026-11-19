TEKSTI KATJA SIRVIÖ
PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE lakkauttaa Päijäläkodin. Pirha kertoi päätöksestään keskiviikkona 18. marraskuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa. Tiedotustilaisuudesta uutisoi Yle.
Päijäläkodin lisäksi myös toinen, Tampereen Härmälänrannassa sijaitseva, vammaisten henkilöiden asumisyksikkö suljetaan. Myös ikäihmisten asumisyksikkö Mäntymäki Akaassa suljetaan. Samalla hyvinvointialue avaa vammaisten henkilöiden asumisyksikön Tampereen Hatanpäälle.
Päijäläkodin lakkauttaminen on osa hyvinvointialueen yt-neuvotteluja. Neuvottelujen kohteena oli yhteensä noin 620 henkilöä avopalveluiden, ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden palveluiden sekä sairaalapalveluiden palvelulinjoilta. Ylen uutisen mukaan muutokset voivat pienentää henkilöstötarvetta enintään 40 henkilöllä. Pirha tarjoaa muutosten piirissä oleville henkilöille uusia tehtäviä, mutta työnteon paikka tai työtehtävä voivat muuttua.
Kuhmoisten Sanomat jututti vammaispalvelujohtaja Marjaana Räsästä Päijäläkodin kohtalosta lokakuun lopussa. Tuolloin Räsänen sanoi, että yksikön lakkautus ei tapahtuisi heti vaan vähitellen erilaisten vaihtoehtojen selvittämisen kautta.
– Jokaisen asiakkaan palveluntarve katsotaan ja pyritään huomioimaan se, että koko porukkaa ei hajotettaisi, Räsänen totesi.