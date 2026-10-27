Seurakuntavaalit: Ojala vahvistaisi vapaaehtoistoimintaa ja vähentäisi messumenoja

1. Mitä seurakunnan toimintaa vahvistaisit ja mistä vähentäisit, jos käytettävissä oleva rahamäärä pysyisi ennallaan?

– Vapaaehtoistoimintaa vahvistaisin ja messumenoja vähentäisin.

2. Olisitko valmis muuttamaan Kuhmoisten kirkon sisätiloja monikäyttöisemmiksi, jotta kirkko soveltuisi jumalanpalvelusten lisäksi paremmin erilaisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin? Millaisia muutoksia hyväksyisit?

– Kirkko monikäyttöisemmäksi urkulehterin tai muiden lehterien alla olevan tilan muuttamisella kokoontumistilaksi.

3. Oletko kirkkovaltuutettuna ensisijaisesti seurakuntalaisten toiveiden välittäjä, taloudesta ja omaisuudesta huolehtiva päätöksentekijä, hengellisen yhteisön rakentaja vai käytännön seurakuntatyöhön osallistuva vapaaehtoinen?

– En aseta näitä toimintoja tärkeysjärjestykseen, sillä koen ne kaikki tärkeiksi asioiksi. Hengellisen yhteisön rakentaminen ja käytännön seurakuntatyöhön osallistuminen vapaaehtoisena ovat erittäin tärkeitä. Olen järjestänyt yli 19 vuotta kuukausittain Miesten Kotailtoja, joilla olen tavoittanut paljon miehiä, jotka eivät osallistu jumalanpalveluksiin. Lisäksi olen järjestänyt tilaisuuksia, joissa aiheina on kristillinen kulttuuri ja taide sekä kristillisen musiikin tekijät.

4. Keiden seurakuntalaisten tarpeet jäävät mielestäsi nykyisin liian vähälle huomiolle? Miten selvittäisit myös niiden ihmisten näkemyksiä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan harvoin?

– Syrjäytyneet ja liikuntarajoitteiset, työikäiset ja nuoret sekä kuulo- ja näkövammaiset. Elämäntyöni on vammaistyöntekijä. Näkemyksiä selvitän osallistumalla, ja se on myös kaikkien seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tehtävä.

5. Mitä sellaista osaamista tai kokemusta toisit valtuustoon, jota seurakunnan päätöksenteossa tarvitaan? Kerro, miten käyttäisit sitä käytännössä.

– Olen koulutukseltani teologi, hengellinen toimija ja pitkäaikainen seurakuntavaikuttaja, mitä olen käyttänyt luottamustehtävissäni muun muassa tekemällä hallintoelimissä useita seurakuntaelämää kehittäviä aloitteita.

Risto Ojala

Hollolan yhdistynyt seurakuntaväki