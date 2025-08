Luulitko niitä kirahveiksi? Väärin, sirahvit ovat värikkäämpiä ja yksinkertaisempia

Sirahvien tärkein tehtävä on taiteilija Reetta Tuomisen mukaan tarjota ihmisille pieni väriläiskä arkeen ja ilahduttaa.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kirjaston galleriassa on elokuun ajan esillä sirahveja. Äkkivilkaisulta voisi tosin luulla, että seinillä paistattelevat eläimet ovat kirahveja.

– Sirahvin esikuva on kyllä kirahvi, mutta ne eivät ole kirahveja. Sirahvit ovat kulmikkaampia, värikkäämpiä ja yksinkertaisempia, taiteilija Reetta Tuominen kertoo.

Jokaisella kirahviyksilöllä turkin kuviointi on erilainen, mutta väritys melko yhtenäinen. Sirahvit puolestaan voivat olla minkä värisiä tahansa.

– Sirahvien ei tarvitsekaan olla kirahvin näköisiä, mikä tekee niiden maalaamisesta armollisempaa maalaajalle, Tuominen toteaa.

Tuominen on maalannut sirahveja vuodesta 2018 lähtien.

– Olin muhitellut sitä päässäni useamman vuoden ajan. En pitänyt sitä kovin kummoisena, mutta ystäväni vaati saada sen itselleen. Pian useampikin kaveri halusi saada sirahvin omalle seinälleen, ja aloin saada tilaustöitä, joissa esiintyy sirahvi, Tuominen muistelee.

Tuominen maalaa sirahvien laikut yksitellen. Se on rentouttavaa näpertelyä, johon hän voi uppoutua useiksikin tunneiksi. Yhden sirahvitaulun maalaamiseen menee Tuomiselta useita päiviä, joskus jopa viikkoja.

Tuominen maalaa jokaisen sirahvin yksitellen. Mitään valmista sabluunaa ei ole, vaan tarvittaessa Tuominen käyttää apuna maalarinteippiä.

– Laikut maalaan yksitellen. Se on tarkkaa ja aikaa vievää puuhaa, mutta siihen on mukava uppoutua. Pidän sirahvien maalaamisesta, se on rentouttavaa näpertelyä. Koska olen itse sirahvin kehittänyt, tunnen, että osaan niitä maalatakin.

Kirjaston galleriassa esillä olevaa näyttelyä hallitsevat lämpimät punaiset sävyt sekä öisemmät siniset.

– Ne valikoituivat värimaailmaksi tähän näyttelyyn. Pidän erityisesti voimakkaista väreistä ja olen kyllä maalannut paljon eri värisiä sirahvitauluja. Ehkä seuraavassa näyttelyssä onkin enemmän esimerkiksi vihreitä sirahveja, Tuominen sanoo.

Sirahvit on maalattu akryylimaaleilla, joista Tuomisella on parinkymmenen vuoden kokemus. Sirahvien lisäksi esillä on muutama abstraktimpi pouring-tekniikalla toteutettu työ.

– Siinä akryylimaaliin sekoitetaan juoksevampaa pouringnestettä. Seos kaadetaan maalauskankaalle ja sitä kallistellaan, jotta neste leviää halutulla tavalla, Tuominen kertoo.

Lopputulos on aina tekijälle itselleenkin yllätys, paitsi värien osalta.

Reetta Tuomisen taidenäyttely on esillä kirjaston galleriassa elokuun ajan.