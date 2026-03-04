Lyhyet uutiset: Kirkkopolun tarpeen tarkastelua lykättiin, Karkjärven koulu huutokaupassa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
AVOIN KUHMOINEN -ryhmän tekemät valtuustoaloitteet eivät johtaneet toimenpiteisiin, päätti Kuhmoisten kunnanhallitus maanantai-iltana.
Valtuustoaloitteessa ehdotetun ”Kirkkopolun” rakentamista Askoniementien ja Kirkkotien välille tullaan kunnanhallituksen mukaan tarkastelemaan uudelleen samassa yhteydessä, kun Kirkkotien kunnostaminen tulee ajankohtaiseksi.
Valtuustoaloite kunnan etätyökäytänteiden muuttamisesta ei myöskään johtanut toimenpiteisiin, mutta kunta päivitti etätyöohjeensa ajantasaiseksi. Edellisen kerran etätyöohje on päivitetty syksyllä 2023.
Nykyäänkin etätyötä voi tehdä satunnaisesti siten, että etätyöpäivien määrä kuukaudessa vaoi olla enintään kahdeksan työpäivää. Viikossa etätyöpäiviä saa olla enintään kaksi.
KUHMOISTEN VANHA kansakoulu Länkipohjantien varressa on myynnissä huutokaupat.com -sivustolla. Koulua myy realisointipalvelu Relax Oy. Maanantai-iltapäivään mennessä rakennuksesta oli jätetty yksi sadan euron tarjous.
Ilmoituksessa rakennuksen todetaan olevan erittäin huonokuntoinen. Se on ollut kylmillään monta vuotta, vesiputket ovat vaurioituneita ja kohteessa on kosteus- ja vesivahinkoja. Lisäksi rakennuksen katto vuotaa.
Huutokauppa päättyy keskiviikkona 11. maaliskuuta.
HARMOISTEN NUORISOSEURANTALOLLE avautuu heinäkuun 10. päivä näyttely nimeltä ”Tapaus Harmoinen 1918 taiteessa ja tulkinnoissa”. Näyttelyn takana on tietokirjailija Heikki Niemeläinen, joka on tutkinut Harmoisten sairaalan tapahtumia maaliskuussa 1918.
– Aion rakentaa näyttelyn julisteista, joissa käydään läpi tapaus Harmoinen 1918 karttojen sekä valkoisten ja punaisten kertomana ja Tove Janssonin taiteeseen liittyvänä. Näyttelyn ulkoasusta vastaa kirjani taittaja Leea Wasenius, joka on tehnyt useita näyttelyitä museoihin, Niemeläinen kertoo.
Näyttelyssä on mukana Niemeläisen oma tulkinta, jonka mukaan Tove Janssonin maalaaman Teuvan kirkon alttaritaulussa voi nähdä Harmoiskaivon. Näyttelyyn liittyy myös seminaari sekä maastokierrokset paikallisopastuksella päivittäin.