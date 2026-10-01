Metsähallitus etsii uutta yrittäjää Heretyn kämppäkahvilaan

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

METSÄHALLITUS ETSII uutta yrittäjää Kuhmoisissa sijaitsevaan Heretyn kämppäkahvilaan vuodesta 2027 alkaen. Herettyä pyörittäneet Minna ja Vesa Jakosuo ilmoittivat jo tammikuussa jättävänsä Isojärven kansallispuiston.

Heretyn kämppä sijaitsee Isojärven kansallispuiston sydämessä, suosituimpien retkeilyreittien lähtöpisteessä. Vuonna 1947 valmistunut rakennus on alun perin rakennettu metsätyömiesten tukikohdaksi, ja nykyisin se toimii suojeltuna museokämppänä. Rakennus ja pihapiiri tarjoavat kävijöille mahdollisuuden tutustua savottahistoriaan aidossa ympäristössä.

Isojärven kansallispuistossa vierailee vuosittain noin 25 000 kävijää, mikä luo yrittäjälle valmiin asiakaspohjan. Metsähallitus etsii tiedotteensa mukaan toimijaa, joka kehittää Heretyn palveluja kansallispuiston tavoitteita tukevalla tavalla ja kestävän luontomatkailun periaatteita noudattaen.

Heretyn uusi yrittäjä voi ylläpitää tunnelmallista kesäkahvilaa sekä vuokrata majoitushuoneita ja saunaa retkeilijöiden käyttöön touko–lokakuun aikana. Kahvila- ja majoitustoiminnan lisäksi kohteessa on mahdollisuus kehittää esimerkiksi opastuspalveluja, välinevuokrausta, melontaan liittyviä palveluja tai muita elämyksiä, jotka palvelevat kansallispuiston kävijöitä. Yrittäjän käyttöön voidaan vuokrata myös varastotilaa esimerkiksi Nokipohjasta, Kalalahdesta ja Heretyn alueelta.

Heretyn kämppä pihapiireineen on suojeltu rakennusperintölain nojalla. Rakennusten ja piha-alueen historialliset arvot tulee säilyttää, joten kaikki muutostyöt edellyttävät Metsähallituksen hyväksyntää ja tarvittaessa museoviranomaisen lupaa.

Valitulta yrittäjältä edellytetään matkailun yhteistyösopimuksen solmimista Metsähallituksen kanssa sekä sitoutumista kestävän matkailun periaatteisiin. Lisäksi palvelut tulee viedä Visit Finlandin DataHub-järjestelmään, jolloin ne näkyvät myös Luontoon.fi-palvelussa kuluttajille helposti.

Valintaperusteina käytetään yrittäjän esittämää toimintakonseptia, ehdotettua vuosivuokraa sekä toiminnan soveltuvuutta kansallispuistoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Metsähallitus valitsee sopivimman toimijan jatkoneuvottelujen perusteella ja pidättää oikeuden olla vuokraamatta kohdetta. Hakuaikaa on marraskuun puoleen väliin saakka.