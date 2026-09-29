Satavuotias Maamiespirtti sai omat juhlat

PUUKKOISTEN MAAMIESPIRTTI täyttyi viikonloppuna ääriään myöten, kun kylän perinteisiä syyskestejä juhlistettiin sata vuotta sitten valmistuneen Maamiespirtin kunniaksi.

Juhlan alussa kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja välitti Kuhmoisten kunnan tervehdyksen. Tämän jälkeen pirtin lähellä sijaitsevassa Päivölässä pääosan vuodesta asuva Leena Vaahtera esitteli tekemänsä uunituoreen Maamiespirtin satavuotishistoriikin.

Satavuotishistoriikki antaa kattavan kuvan Maamiespirtin perustamis- ja rakennusvaiheista, pirtin vahtimestareista ja vuokralaisista sekä pirtillä järjestetyistä iltamista, elokuvailloista, kursseista ja muista tapahtumista.

Maamiespirtin rakennuttivat Puukkoisten Osuusmeijeri ja Kähönkosken Osuuskassa, ja pirtti päätyi välivaiheiden jälkeen 1990-luvun alussa Puukkoisten Maamiesseuralle. Puukkoisten kyläyhdistys vastaa nykyisin pääosin Maamiespirtillä järjestettävistä tapahtumista.

MAAMIESPIRTTI ON peruskorjattu 1990-luvulla, ja pirtti on säilynyt suurelta osin alkuperäisessä asussa. Eteisen lippuluukku ja naulakko ovat alkuperäiset, samoin juhlasalin näyttämörakenteet ja muu sisustus. Sivuhuoneen nurkkaan valettu jykevä kassakaappi muistuttaa ajasta, jolloin huoneessa toimi Kähönkosken Osuuskassa.

Juhlasalin lämmitys hoidetaan yhä Kuhmoisten kirkosta siirretyllä isolla valurautakamiinalla. Salin istuimina ovat hyvin aikaa kestäneet puuseppä Aleksi Heinävaaran pirtin rakennusaikana tekemät puutuolit.

Satavuotishistoriikin esittelyn jälkeen nautittiin kyläläisten tuomista pitopöydän antimista. Kahvituksen lomassa kuultiin Lakkajärven rannalla kesiä viettävän Eija Lehtosen mietteitä pirtin historiasta. Lisäksi vanhemmat puukkoislaiset muistelivat yksityiskohtia pirtillä pidetyistä näytelmistä ja muista tapahtumista vuosien takaa.

Tilaisuudessa läsnä ollut kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti vertaili puolestaan entisajan elämää Puukkoisten ja Kuhmoisten toisella puolella olevan kotikylänsä Kissakulman kesken.

Hannu Koskinen