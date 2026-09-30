Muinaislinnoista luento lokakuussa

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

ORIVEDEN SEUDUN kansalaisopisto järjestää tänäkin lukuvuonna Kuhmoisissa maksuttomia luentoja. Ensimmäinen luento kertoo Suomen muinaislinnoista ja linnavuorista ja järjestetään kirjaston galleriassa maanantaina 12. lokakuuta.

Luennoitsija, tietokirjailija Harri Ahonen kertoo, miksi linnavuoria rakennettiin sekä niiden merkityksestä paikallisesti ja laajemmin. Luennolla kerrotut seikat linnavuorista pohjautuvat arkeologisiin esinelöytöihin, historiallisiin dokumentteihin sekä saagoihin ja kronikoihin.

Kevätkauden luento esittelee edunvalvontavaltuutusta ja hoitotahtoa. Luento järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n kanssa, ja luennoitsija on vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, geronomi YAMK Akseli Tuuri.

Edunvalvonnasta pääsee kuulemaan kirjastossa 12. helmikuuta.