Asseri Lindroos näytti parasta vauhtiaan – kisa jäi silti kesken

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KAUDEN VIIMEINEN SM-Ralli lauantaina Porvoossa päättyi Asseri Lindroosilla ja hänen kartanlukijallaan Henri Kallioniemellä teknisen vian tuomaan keskeytykseen.

Kuhmoisten Rally Clubia edustavan nuoren Lindroosin ensimmäinen kausi rallin SM-sarjassa meni alkuperäisen suunnitelman mukaan. Hänen tarkoituksenaan oli kerätä mahdollisimman paljon kilpailukokemusta ja saada vertailupohjaa nopeudestaan muihin saman luokan kilpailijoihin. Kokemuksen lisääntyessä myös vauhdin kasvattaminen oli suunnitelmallista. Kauden loppua kohti Lindroosin kilpailutulokset kohenivat koko ajan, ja lauantaina Porvoossa hän olikin ajamassa parasta suoritustaan.

Neljännen erikoiskokeen jälkeen Lindroos ja Kallioniemi olivat SM4-luokassaan neljäntenä ainoastaan 13,2 sekuntia kärjestä. Seuraavalla pätkällä sateen aiheuttama liukkaus pääsi irrottamaan takapyörien pidon tienpinnasta, ja auto pyörähti tienpistoon. Tämä oli sikäli harmiton tapahtuma, mutta auto jäi pohjastaan kiinni ja irrottamisessa tuhraantui aikaa yli neljä minuuttia, ennen kuin matka jatkui.

Tämän jälkeen ilmeni tukivarren saaneen osumaa, mutta siitä huolimatta kaksikko jatkoi vielä kaksi seuraavaa erikoiskoetta. Tukivarren vaurion vuoksi he päättivät keskeyttää seitsemännen erikoiskokeen jälkeen. Keskeytyksestä ei ollut haittaa, koska Suomen mestaruus ei ollut kauden tavoitteena. Kausi on joka tapauksessa sujunut nousujohteisesti ja nyt ensimmäisillä erikoiskokeilla nähtiin parasta suoritusta – vauhti ja suorituskyky alkavat olla löytyneet.