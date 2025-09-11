OmaPirhan ajanvarauksessa kahden viikon käyttökatko

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

OmaPirhan terveyspalvelujen ajanvarauksessa alkaa tänään torstaina 11. syyskuuta noin kaksi viikkoa kestävä käyttökatko.

Käyttökatko koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan digitaalista aikojen varaamista ja perumista. Käyttökatkon aikana ei voi myöskään tarkastella omia varattuja aikoja.

Käyttökatko johtuu OmaPirhan terveyspalvelujen ajanvarauksen uudistumisesta. Uudistus on osa hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä.

Käyttökatkon aikana voi terveyspalveluihin olla normaalisti yhteydessä digiklinikan kautta tai omalle sosiaali- ja terveysasemalle puhelimitse. Tarvittaessa voi asioida myös sosiaali- ja terveysaseman tai lähiaseman palvelupisteellä.