Omistaja-asiakkaat pääsevät äänestämään OP Järvi-Hämeen edustajiston vaaleissa.

OP Järvi-Hämeen edustajiston vaalien äänestys alkaa maanantaina. Edustajiston vaaleissa on ehdokkaana 85 OP Järvi-Hämeen omistaja-asiakasta. Ehdokkaisiin voi tutustua op.fi-verkkosivuilta löytyvän vaalikoneen kautta.

– OP Järvi-Hämeessä omistaja-asiakkailla on aito vaikuttamismahdollisuus ja juuri nyt on oikea aika tuoda asiakkaiden ääni kuuluviin. Toivonkin, että mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme vaalii tärkeitä asioita ja äänestää edustajiston vaaleissa, OP Järvi-Hämeen toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa kannustaa.

OP:n verkkopalvelua käyttävät omistaja-asiakkaat ovat saaneet tiedon äänioikeudestaan sähköisesti verkkoviestillä, ja he voivat äänestää omaa ehdokasta sähköisessä vaalipalvelussa. Ne omistaja-asiakkaat, jotka eivät käytä OP:n verkkopalvelua ovat saaneet tiedon äänioikeudestaan postitse kirjeenä, ja he voivat äänestää omaa ehdokasta postittamalla äänestyslipun vastauskuoressa.

– Äänestäminen on hyvin helppoa ja sen voi tehdä kätevästi kotisohvalta, Sarhemaa sanoo.

Eri puolilla Suomea järjestettävät Osuuspankin edustajiston vaalit ovat Suomen suurimmat sähköiset vaalit. Äänioikeutettuja on yhteensä yli 1,7 miljoonaa, ja heistä yli 1,4 miljoonaa voi äänestää sähköisesti. Kaikissa OP Pohjolan osuuspankeissa ei järjestetä tänä syksynä edustajiston vaaleja.

– Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Edustajistoon ovat tervetulleita tavalliset omistaja-asiakkaat, jotka tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa ja ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista finanssialan näkökulmasta, OP Järvi-Hämeen hallituksen puheenjohtaja Mikko Ruoppi puolestaan toteaa.

Omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto käyttää sille kuuluvissa asioissa päätösvaltaa. Edustajisto hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittäviä pankin toimintaa koskevia päätöksiä. Edustajistoon valitaan 25 jäsentä kahdesta vaalipiiristä (Järvi-Hämeen vaalipiiri ja Koitin-Pertunmaan vaalipiiri) neljän vuoden toimintakaudeksi.

Edustajisto on tärkeä linkki asiakkaiden ja pankin välillä. Omistaja-asiakkaiden toiveet kulkevat edustajiston kautta pankkiin, ja toisaalta edustajisto tarjoaa jäsenille tuoreinta tietoa esimerkiksi pankin palveluista.

Äänestysaikaa on marraskuun 13. päivään saakka. Edustajiston vaalien tulokset julkaistaan 5. joulukuuta.