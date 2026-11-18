TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNNAN järjestämä kokeilu yleisen saunan suosiosta päättyi viime lauantaina Kopolan rantasaunaan. Elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanskin mukaan kuudella järjestetyllä saunomiskerralla väkeä on riittänyt mukavasti, ja saatu palaute on ollut pääosin positiivista. Palautekyselyyn vastanneista sata prosenttia saunoisi jatkossakin yleisessä saunassa.

Seuraavaksi kunnassa tutustutaan tarkemmin saunakokeilusta kerättyyn palautteeseen, ja tekee sen jälkeen ratkaisut – ensin tulevasta talvesta, ja sen jälkeen pidemmälle tulevaisuuteen yltävästä vaihtoehdosta.

– Ensimmäinen tavoite on, että jompikumpi olemassa olevista saunoista saataisiin yleiseen käyttöön talveksikin niin, että saunasta pääsee myös avantoon, Hanski kertoo.

Toiveet miesten ja naisten omista saunavuoroista ovat myös toteutettavissa. Kuten pienet, palautteissakin huomioidut käytännön asiat esimerkiksi riittävän valaistuksen suhteen. Käyttäjiltä on myös kysytty, minkä verran he olisivat valmiita maksamaan yleisen saunan vuoroista.

Kiinteä sauna on aika raskasrakenteinen. Sarianna Hanski

TEKNISEN TOIMEN vuoden 2027 investoinneissa on varattu 55 000 euroa mahdolliseen vaunusaunaan. Päätöksiä sen suhteen ei ole vielä tehty, mutta itsekin saunomisesta tykkäävä Hanski kehuu vaihtoehtoja ”hitsin hyvännäköisiksi”.

Parhaimmillaan vaunusaunaan voisi mahtua parikymmentä saunojaa. Pesutiloja siinä ei ole, mutta Hanski esittää yhtenä vaihtoehtona ajatuksen sataman kokonaiskehittämisestä siten, että vaunusaunan yhteyteen toteutettaisiin myös pukuhuone- ja ehkä jopa suihkuratkaisut erillisin kontein.

– Hyvännäköisellä lautavuorauksella tietysti. Näin kaikki ratkaisut olisivat kevytrakenteisia ja siirrettäviä. Kiinteä sauna on aika raskasrakenteinen, Hanski toteaa.

Hän korostaa kuitenkin, että mitään valmista kokonaisuutta ei vielä ole olemassa, eikä edes saunan sijaintipaikkaa ole päätetty, vaan asiat ovat valmistelussa. Kunnanjohtajan ajatusta trailerin päällä olevasta vaunusaunasta pidettiin kuitenkin toteutuskelpoisena.

Saunomien on sosiaalinen tapahtuma, ja siksi ihmiset lähtevät yleisiin saunoihin, vaikka heillä on sauna kotonaankin. Sarianna Hanski

KOPOLAN SAUNAN lauteilla lauantai-iltapäivänä istuvilla ei tunnu olevan kiire minnekään. Väkeä tulee tasaisesti lisääkin. Heikki Tontti keskeyttää löylyistä nauttimisen ja suuntaa harmaaseen Ala-Karkjärveen.

– Tämä on kertakaikkiaan mahtava juttu. Toivottavasti saunojia riittää, ja kunta voisi tällaiseen yleiseen saunaan panostaa, Tontti sanoo.

Tunnelmaa saunan lauteilla hän kehuu rennoksi ja hyväksi. Samaisen havainnon Hanski on tehnyt silloin, kun töiltään on saunan lämpöön ehtinyt.

– Tunnelma on ollut juuri kuten ajattelin sen olevan. Mukavaa jutustelua, tutustumista ihmisiin. Saunomien on sosiaalinen tapahtuma, ja siksi ihmiset lähtevät yleisiin saunoihin, vaikka heillä on sauna kotonaankin.

Tampere sai maailman saunapääkaupungin arvonimen vuonna 2018. Tampereen seudulla on eniten yleisiä saunoja koko Suomessa, yli 70 kappaletta ympäri vuoden. Ahkerimmat saunojat ajavat pidemmänkin matkan päästäkseen hyväksi todetun saunan lauteille. Hanskit saattavat työpäivän päätteeksi suunnata saunaan Tampereelle.

– Sillä tavalla saunomisesta saa kokonaisvaltaisen elämyksen. Pääsee kuumaan saunaan ja välillä pulahtamaan. Se on sellainen saunakupa, Hanski sanoo.

Saunomiseen liittyy omat tapansa, jotka on helppo kirjoittaa auki ja omaksua. Lauteilla ei esimerkiksi puhuta politiikasta tai uskonnosta, vaan kepeämmistä aiheista. Löylyn heittämiseen kysytään aina lupa, ja varovaisimman löylyttelijän mukaan mennään.