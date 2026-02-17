Pääkirjoitus: Sinnikkäästi ja yhtä köyttä vetäen

Kuhmoisiin valittiin viime viikon maanantaina kunnanjohtaja. Valinta oli tiukka – Sami Ylipihlaja peittosi Matti Skytän kahdella äänellä. Ylipihlaja on työskennellyt vuodesta 2022 lähtien työhyvinvointipäällikkönä Tampereen kaupungilla. Sitä ennen hän on ollut hallintojohtajana Huittisissa, vapaa-aikajohtajana Ylöjärvellä, kehittämispäällikkönä Riihimäellä sekä projektisihteerinä Orimattilassa. Tampereen pesti lienee painanut päättäjien vaakakupissa kunnanisää äänestettäessä, sen verran tuoreessa muistissa ovat viime syksyn tapahtumat.

Ylipihlaja antaa itsestään kuvan sinnikkäänä perehtyjänä. Ylen vuonna 2020 tekemässä jutussa hän kertoo, kuinka hakiessaan Orimattilaan pari vuotta valmistumisensa jälkeen hän ei tiennyt, mikä on palvelustrategia. Määrätietoinen yksityiskohtien pänttääminen auttoi, ja ovi virkamiesuralle avautui.

Perehtyneisyys kävi ilmi myös Ylipihlajan Kuhmoisten Sanomien haastatteluun antamiin vastauksiin, joissa vilahtelivat ajatukset Sahanrannan kehittämisestä, lauttaliikenteestä Päijänteen poikki sekä Lakeland Villages -konsepti. Vuosikymmeniä kestänyt frisbeegolf-harrastus on tutustuttanut Ylipihlajan kunnan vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.

Kunnanjohtaja valitaan aina vastaamaan kunnan tarpeisiin. Kunnanjohtajan rooli on moninaisuudessaan poikkeuksellinen ja kuntienkin tehtäväkenttä on kokenut suuren mullistuksen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on parantamisen varaa, eikä Ylipihlajakaan ole missään kohtaa nostanut Pirhan kanssa toimimista tai huolta paikallisista sote-palveluista esiin.

Skeittausta harrastava Ylipihlaja rullannee kuitenkin nopeasti kuntalaisten sydämiin, onhan hän luvannut pakata muuttoauton ja siirtyä perheineen paikkakunnalle. Kaksi kouluikäistä lasta sekä veroja maksavat vanhemmat otetaan luonnollisesti avosylin vastaan. Toivottavasti esimerkkiä seuraa edes muutama niistä Tampereen kaupunkiseudulle muuttavasta 5 000 asukkaasta, joihin Ylipihlaja Kuhmoisten Sanomille antamissaan vastauksissa viittasi.

Tähän asti Ylipihlaja näyttää vetävän kuntalaisten kanssa yhtä köyttä siinä, että itsenäisyyteen pyritään, muuttovoiton on kasvettava ja resursseja kohdennettava järkevämmin. Paikka valtakunnan mediassakin otettiin viime viikolla – saimmehan kunnan johtoon rock-kitaristin jo vuosikymmeniä suosiota niittäneestä Apulanta-yhtyeestä.

Ylipihlajan virka kunnanjohtajana on määräaikainen viiden vuoden virka. Toivottavasti keväällä 2031 jatkosopimusta sorvatessa pääsemme toteamaan, kuinka teit meistä kauniin.

Katja Sirviö