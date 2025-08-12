Pääkirjoitus: Tiedottamisen taito

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien toimittaja.

ELY-keskuksen huono tiedottaminen kolme päivää pois käytössä olevasta Tampereentiestä herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kuhmoisten Sanomiinkin oltiin asiasta yhteydessä ja ihmeteltiin sitä, kuinka tiedottaminen on monessa asiassa lapsen kengissä. Esimerkkinä mainittiin talven Himos-Lahti -välin bussivuorojen aikataulut, joita ei esimerkiksi paikallislehdestä löydy. Sekä kunnan syyskuun alussa nousevat vesimaksut, joista kuntalaisille kerrottiin muutamaa viikkoa ennen taksojen korotusta, vaikka päätös asiasta on tehty jo toukokuussa.

Bussivuorot ovat ilmoituksellista materiaalia, eikä edes paikallislehti voi pakottaa ketään ostamaan maksullista ilmoitustilaa. Yritämme kuitenkin kertoa lukijoillemme mahdollisimman paljon siitä, mitä kunnassa on tapahtumassa, joten jos vesimaksujen taksojen nousu on jäänyt uutisoimatta, nostan käden puoliksi pystyyn virheen merkiksi.

Puoliksi vain siksi, että paikallislehden tehtävä on kyllä uutisoida ajankohtaisista asioista, mutta ei toimia minkään tahon, edes kunnan tai ELY:n, viestintätoimistona.

Ihmiset harvoin närkästyvät ikävistä uutisista, he närkästyvät yllätyksistä. Nousevat maksut, tai jonkun asian muuttuminen maksulliseksi lienevät yllätyksistä ikävimpiä. Ikävätkin uutiset otetaan kuitenkin vastaan, kunhan niistä kerrotaan ajoissa, ja niille esitetään asialliset perusteet.

Sosiaalinen media ei voi olla minkään tahon virallinen viestintäkanava. Verkkosivut voivat olla, mutta verkkosivuille laitettu pöytäkirja ei ole viestintää. Paikallislehti kyllä kertoo asioista mielellään, mutta jostakin sen tiedon on meillekin tultava. Sosiaalisesta mediastakin sitä noukitaan, mutta sähköposti yhteystietoineen on edelleen paras tapa saada asiansa lehden sivuille.

Samaan aikaan, kun tietoa tulee valtavia määriä joka suunnasta, tuntuu moni tiedon perille saanti olevan vaikeaa. Tiedotuksen on oltava täsmällistä ja erottuvaa, ja tiedon helposti löydettävissä. Kaikki muu on, jos ei nyt kiusantekoa, niin osoitus siitä, että he, joita tieto koskee, eivät ole tiedon antajalle tärkeitä.