Paketit, kirjeet ja vesinäytteet kannattaa toimittaa ajoissa postiin – laatikon tyhjennysaika aikaistui

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ
Kipparin nurkalta löytyvän postilaatikon tyhjennysaika on muuttunut. Entisen iltapäivän sijaan laatikko tyhjennetään nykyisin klo 11.30.
Uusi aika kannattaa huomioida esimerkiksi vesinäytteitä lähetettäessä, sillä niiden tulee lähteä aina samana päivänä eteen päin. Lisäksi jos paketit ja kirjeet haluaa samana päivänä liikkelle, tulee niiden olla Kipparissa heti aamusta.
Kipparin kauppias Markus Ahonen ei osannut kertoa, minkä vuoksi postilaatikon tyhjennysaika on muuttunut.